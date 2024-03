ŤZP ľudia budú môcť v budúcom roku požiadať o dva nové európske preukazy (video)

Vydávanie preukazov bez poplatkov

21.3.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku by v budúcom roku mali byť vydávané dva nové preukazy pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby s platnosťou vo všetkých krajinách Európskej únie Ako informoval štátny tajomník Branislav Ondruš , zavádzať sa bude európsky preukaz pre ťažko zdravotne znevýhodnených občanov a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím.Pre ľudí to však nebude znamenať žiadne dodatočné náklady, preukazy budú vydávané do 90 dní od požiadania bez poplatkov a nebude s nimi spojená ani žiadna dodatočná administratíva. Držitelia nebudú mať povinnosť preukazy meniť. Ak sa rozhodnú, že im postačuje národný preukaz, nemusia žiadať o vydanie nového.Európsky preukaz ŤZP bude mať formu a podobu nášho občianskeho preukazu, ktorý bude obohatený QR kódom.„Doplníme ho aj písmenom A, z anglického assistance, čo znamená, že bude určený aj pre tých, ktorí majú prideleného asistenta,“ dodal Ondruš.Vzhľadom na to, že preukaz bude mať údaje uvedené v angličtine a v národnom jazyku, teda v slovenčine, bude možné preukaz používať v celej EÚ. QR kód bude mať tiež európsky parkovací preukaz spolu so základnými údajmi o jeho držiteľovi.„QR kód bude zároveň potvrdením, že preukaz je pravý. Stretávali sme sa totiž pomerne často s falšovaním týchto preukazov. Podobný problém bol aj v iných členských krajinách,“ vysvetlil štátny tajomník.Dôvodom zavádzania nových preukazov je odstraňovanie bariér, ktorým dnes ľudia čelia. Je ťažká uplatniteľnosť zvýhodnení v inej členskej krajine, nie je možné si overiť platnosť preukazov.„Vďaka novým preukazom budú môcť držitelia využívať všetky zvýhodnenia a v ŤZP občan bude mať rovnaké postavenie v inej členskej krajine únie ako domáci zdravotne znevýhodnený občan,“ zdôrazňuje Ondruš.Prínosom bude podľa neho bezpečné a pohodlné cestovanie, to znamená možnosť zaparkovať auto na vyhradených miestach bez ohľadu na to, z ktorej členskej krajiny je.Nové preukazy zabezpečia aj ďalšie zvýhodnenia pre zdravotne znevýhodnených , ako sú napr. voľné vstupy, zníženie vstupné, prednostný vstup, osobná asistencia, to znamená rovnaké výhody aj pre asistentov, pomôcky pre mobilitu, napr. schodolezy alebo iné špecifické výťahy.Oba preukazy sa budú na Slovensku zavádzať na základe transpozície európskej smernice, ktorá by mala byť na pôde Európskeho parlamentu schválená pred letom tohto roka. Smernica však nehovorí len o vydaní kartičiek, hovorí aj o možnosti digitálneho preukazu.„Predbežne máme predstavu, že by išlo o štátnu aplikáciu. Chceme využiť možnosť smernice, zaviesť nielen fyzické, ale aj digitálne preukazy,“ dodáva B. Ondruš.Na ministerstve bude zradený tzv. národný kontaktný bod, ktorý bude riešiť možné problémy pri uplatňovaní preukazov.Momentálne máme na Slovensku vydaných zhruba 183 tisíc preukazov pre ŤZP osoby, takmer 160 tisíc pre ľudí s asistenciou a parkovacích preukazov je takmer 125 tisíc.