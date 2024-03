Európa podľa Borrela nie je na pokraji vojny. Netreba strašiť ľudí, treba podporovať Ukrajinu

21.3.2024 (SITA.sk) - Vysoký predstaviteľ Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell skritizoval hlasy, ktoré naznačujú, že je Európa na pokraji vojny. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.„Vyhlásenia o tom, aby si európski lídri uvedomovali výzvy, ktorým čelia, sú dobré, ale ani to nemusíme preháňať,“ poznamenal šéf európskej diplomacie na samite EÚ v Bruseli a prízvukoval, že vojna nie je bezprostredná.„Počul som isté hlasy, že vojna je bezprostredná. No chvalabohu, že to nehrozí. Žijeme v mieri, podporujeme Ukrajinu, nie sme súčasťou tejto vojny, len podporujeme Ukrajinu a musíme sa pripraviť na budúcnosť, zvýšiť obrannú kapacitu nášho priemyslu, ale zbytočne nestrašiť ľudí, vojna nehrozí. Čo bezprostredne hrozí, je potreba podporiť Ukrajinu,“ povedal.Borrellove vyjadrenie nasledovalo po tom, čo predseda Európskej rady Charles Michel v liste európskym lídrom napísal, že „je najvyšší čas, aby sme podnikli radikálne a konkrétne kroky“ pre prípravu na obranu a nasmerovanie hospodárstva EÚ na vojnový kurz.