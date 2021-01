U. S. Steel Košice pretestoval viac ako tritisíc ľudí a neprestáva, časy odberov prispôsobil zmenám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - V areáli spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) pretestovali od piatku do pondelka viac ako 3-tisíc ľudí, z čoho dve tretiny tvorili zamestnanci. Pozitívnych bolo celkovo 97 ľudí. Informoval o tom hovorca USSK Ján Bača „Dnes sme v testovaní pokračovali od 6:30 a do 11:30 bolo otestovaných ďalších 157 ľudí, z toho piati boli pozitívni. Po dohode s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach sme sa rozhodli predĺžiť testovanie v podniku minimálne do konca tohto týždňa. Časy sme prispôsobili nástupom zmien v USSK,“ uviedol Bača.Od utorka 12. januára testujú od 6:30 do 11:30 a následne od 13:30 do 18:30. „Vyzývame hlavne tých, zamestnancov a ich rodiny, ktorí musia cestovať do prevádzky, aby využili túto možnosť a aj to, že po niekoľkých dňoch sa opakovane pretestujú znova. To totiž podstatne zvyšuje mieru istoty o ich možnej negativite,“ dodal Bača.Po testovacom víkende stúpol počet pozitívne testovaných v podniku na viac ako 220 zamestnancov, tí ostanú v karanténe a zároveň sa dajú pretestovať aj ich blízke kontakty, aby sa znížilo ďalšie šírenie nákazy.