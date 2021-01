U. S. Steel Košice zisťoval záujem zamestnancov o vakcínu, zaočkovať by sa dalo takmer 80 percent

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - V košickej spoločnosti U. S. Steel (USSK) by s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 súhlasilo 78 percent zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa v týchto dňoch uskutočnil v USSK a zúčastnilo sa ho viac ako 3400 zamestnancov. Informoval o tom hovorca USSK Ján Bača Akonáhle bude vakcína dostupná, zaočkovať by sa dalo 2679 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili prieskumu. S očkovaním nesúhlasilo 468 a nerozhodnutých bolo 286 zamestnancov.V areáli USSK naďalej prebieha testovanie zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a ľudí z okolia. „Za včerajšok prišlo na verejné testovacie miesto v U. S. Steele Košice opäť viac ako tisíc ľudí. Nárast záujmu o testovanie až o 30 percent oproti bežným dňom cítime od utorka. Priebežné testovanie pomáha identifikovať pozitívne prípady a zabezpečiť ich karanténu a pretestovanie kolegov či príbuzných,“ uviedol Bača.