Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

02. februára 2026

Uber dlží 1,7 miliardy eur na neodvedených daniach z miezd, tvrdia francúzske úrady


Tagy: Dane Dlhy

Francúzske úrady oznámili, že spoločnosť Uber dlží 1,7 miliardy eur na neodvedených daniach z miezd, uviedol v pondelok online magazín Revue21. Podľa 142-stranového dokumentu Uber vedome maskoval ...



Zdieľať
uber_autonomous_vehicles_46784 00c161a9637a47179162b3df10230519 676x459 2.2.2026 (SITA.sk) - Francúzske úrady oznámili, že spoločnosť Uber dlží 1,7 miliardy eur na neodvedených daniach z miezd, uviedol v pondelok online magazín Revue21.


Podľa 142-stranového dokumentu Uber vedome maskoval pracovnoprávny vzťah ako obchodnú zmluvu, aby sa vyhol povinnostiam zamestnávateľa voči približne 71 000 vodičom v rokoch 2019 až 2022. Uber France vo svojich finančných výkazoch za rok 2024 uviedol, že v decembri 2024 podala francúzska sociálna agentúra Urssaf žalobu proti spoločnosti, v ktorej navrhla prehodnotenie výpočtu sociálnych odvodov.

Urssaf je nezávislý orgán, ktorý vyberá sociálne odvody od firiem a zamestnancov na financovanie štátnych dôchodkových účtov, poistenia v nezamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. Uber spochybnil základy žaloby. Spoločnosť nebola schopná odhadnúť potenciálne náklady vyplývajúce z požiadaviek Urssaf a preto si nevytvorila finančné rezervy.

V dokumente citovanom v pondelkovej správe Revue21 Urssaf uviedol, že „pod zámienkou jednoduchej rezervačnej platformy má Uber v skutočnosti vodičov viazaných právnym vzťahom podriadenosti“.

„Čo sa týka statusu vodičov, nedávne rozhodnutia Najvyššieho súdu potvrdili ich postavenie nezávislých dodávateľov a tým objasnili rámec, v ktorom pôsobíme,“ povedal hovorca Uberu pre AFP, odkazujúc na dve rozhodnutia z júla 2025, ktoré odmietli prekvalifikovať vodičov na zamestnancov Uberu. „Momentálne vedieme diskusiu s Urssaf a podporujeme spoluprácu,“ dodal hovorca.


Zdroj: SITA.sk - Uber dlží 1,7 miliardy eur na neodvedených daniach z miezd, tvrdia francúzske úrady © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dane Dlhy
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval na zrušenie kontroverznej ministerskej imunity

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 