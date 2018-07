Uber už investoval v Mexiku viac ako 500 miliónov USD

Sídlo spoločnosti Uber v San Franciscu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mexiko 18. júla (TASR) - Americká spoločnosť Uber Technologies už investovala viac ako 500 miliónov USD (427,09 milióna eur) v Mexiku od svojho vstupu na trh v susednej krajine v roku 2013.Podľa Uberu, ktorý ponúka alternatívne taxislužby, táto suma poukazuje na dôležitosť mexického trhu pre firmu v čase, keď čelí narastajúcej konkurencii.V uvedenej sume sú zahrnuté aj príspevky Uberu do mexických štátnych mobilných fondov, projektov "sociálnej zodpovednosti" a nešpecifikované výdavky na bezpečnosť.Vzhľadom na to, že Uber čelí problémom s regulačnými úradmi v Európe a rastúcej konkurencii v Ázii a USA, Mexiko, druhé najväčšie hospodárstvo Južnej Ameriky, predstavuje pre firmu príležitosť zabezpečiť si pevné miesto na tomto trhu.Ale aj v tejto krajine sa konkurenčný tlak zvýšil s príchodom čínskeho giganta v oblasti zdieľanej jazdy - Didi Chuxing Technology, ktorý v apríli začal prevádzku v mexickom meste Toluca a oznámil, že rozšíri svoje služby aj do iných miest.Mexiko je štvrtým najväčším trhom Uberu z hľadiska počtu jázd, za USA, Brazíliou a Indiou.