ÚBOK sa zaoberá nefunkčným katastrom nehnuteľností, podľa progresívcov vláde neostáva čas riešiť problémy ľudí

8.1.2025 (SITA.sk) -Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite Ako informovalo Prezídium Policajného zboru , presnú kvalifikáciu skutku bude možné ustáliť až na základe vykonaných procesných úkonov. Bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia dovolí.Opozičný poslanec Ján Hargaš Progresívne Slovensko ) v stredu upozornil, že kataster je už tri dni mimo prevádzky a vláda sa podľa neho tvári, že sa jej to netýka.Podľa poslanca ide o ďalší dôkaz o tom, že popri klaňaní sa ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a nákupoch tryskáčov vláde neostáva čas robiť si svoju prácu - riešiť problémy ľudí.„Vyzývame ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra informatizácie Richarda Rašiho, aby ukončili dovolenkový režim a vysvetlili ľuďom, čo sa deje. Či sa slovenský kataster stal terčom kybernetického útoku, či sú naše dáta v bezpečí, a kedy môžu očakávať návrat do plnej prevádzky," vyhlásil Hargaš.Doplnil, že tieto otázky položí aj na na mimoriadnom výbore zameranom na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu KDH v tejto súvislosti žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka , aby predstúpil pred verejnosť a jasne potvrdil alebo vyvrátil správy o tom, že po kybernetickom útoku na kataster došlo útočníkmi k zašifrovaniu údajov katastra a štát nemá prístup k týmto údajom.„Keďže ide o závažné narušenie vnútornej bezpečnosti, žiadame ministra vnútra, aby bezodkladne informoval verejnosť, či sú ich majetkové práva k nehnuteľnostiam ohrozené, a či má štát situáciu pod kontrolou," uviedol podpredseda hnutia Viliam Karas