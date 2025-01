Poslankyne PS kritizujú návrh ministra Tomáša, podľa nich ignoruje potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením

Absencia jasných kritérií

8.1.2025 (SITA.sk) - Poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) kritizujú zámer ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša , ktorý plánuje krátiť alebo odoberať dávky v hmotnej núdzi tým občanom, ktorí odmietnu pracovnú ponuku.Návrh podľa nich neberie ohľad na zdravotne znevýhodnených jednotlivcov a nemotivuje nepracujúcich.„Príspevok v hmotnej núdzi neslúži ako nástroj zamestnávania, ale ako minimálne zabezpečenie na prežitie. Ak vláda chce skutočne motivovať ľudí k práci, mala by začať vytváraním dôstojných pracovných miest,“ uviedla podpredsedníčka PS Simona Petrík Zároveň upozornila na absenciu jasných kritérií pre odmietnutie pracovnej ponuky bez straty dávky.Poslankyňa Veronika Veslárová tiež zdôraznila, že návrh ignoruje potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením.„Ako chce minister zaistiť, aby úrady práce ponúkali vhodné pracovné miesta aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením? Prečo nerieši otvorený trh práce a bezbariérové podmienky?,“ pýta sa Veslárová.„Odpoveďou na otázku, čo v prípade, ak ľudia pracovať odmietnu a prídu o jediný príjem v domácnosti, nemôže byť nech neodmietnu pracovnú ponuku. Táto dávka totiž slúži na pokrytie základných životných potrieb," zdôraznila Ingrid Kosová Podľa predsedníčky Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucie Plavákovej má dávka slúžiť na pokrytie základného práva nenechať ľudí umierať od hladu.„Je to pozitívny záväzok štátu a nemôže byť nástrojom vydierania. Návrh z dielne ministerstva práce zároveň ľuďom sťažuje možnosti zosúladenia práce s rodinným životom a starostlivosťou o deti,” uzavrela Plaváková. Zákonodarkyne PS oznámili, že tieto otázky predložia na najbližšom rokovaní výboru pre sociálne veci.