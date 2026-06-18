|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vratislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. júna 2026
ÚBOK vyšetruje hrozivý prípad z Košíc, mladík a matka dievčat organizovali detskú prostitúciu
Obvinená žena mala podľa výsledkov vyšetrovania vedomosť o tom, že jej maloleté dcéry poskytujú sexuálne služby za odplatu, pričom im v tejto činnosti nebránila, dokonca z nej finančne ...
Zdieľať
18.6.2026 (SITA.sk) - Obvinená žena mala podľa výsledkov vyšetrovania vedomosť o tom, že jej maloleté dcéry poskytujú sexuálne služby za odplatu, pričom im v tejto činnosti nebránila, dokonca z nej finančne profitovala.
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil 19-ročného muža a 38-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi.
Ako ďalej informovalo policajné prezídium, podľa doterajších zistení obvinený muž v priebehu rokov 2023 až 2024 v Košiciach zneužil nepriaznivú sociálnu situáciu dvoch maloletých dievčat, ktoré žili v nevyhovujúcich pomeroch a boli bez vlastných finančných prostriedkov. Obe maloleté vykonávali detskú prostitúciu za odplatu, pričom jednej z nich poskytoval aj drogu - metamfetamín. Preto je stíhaný aj pre zločin šírenia toxikománie.
Obvinená žena mala podľa výsledkov vyšetrovania vedomosť o tom, že jej maloleté dcéry poskytujú sexuálne služby za odplatu, pričom im v tejto činnosti nebránila, dokonca z nej finančne profitovala.
„V prípade preukázania viny hrozí obvinenému mužovi za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov a za zločin šírenia toxikománie trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov. Keďže obvinený muž bol v čase skutkov mladistvý, trestná sadzba sa znižuje na polovicu,“ uviedla polícia. Obvinenej žene zase hrozí v prípade dokázania viny za kvalifikovanú skutkovú podstatu zločinu obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Obchodovanie s ľuďmi patrí podľa polície medzi najzávažnejšie formy organizovanej trestnej činnosti, pričom páchatelia často zneužívajú zraniteľnosť obetí, ich nízky vek, sociálnu núdzu alebo nepriaznivé životné podmienky.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK vyšetruje hrozivý prípad z Košíc, mladík a matka dievčat organizovali detskú prostitúciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil 19-ročného muža a 38-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi.
Ako ďalej informovalo policajné prezídium, podľa doterajších zistení obvinený muž v priebehu rokov 2023 až 2024 v Košiciach zneužil nepriaznivú sociálnu situáciu dvoch maloletých dievčat, ktoré žili v nevyhovujúcich pomeroch a boli bez vlastných finančných prostriedkov. Obe maloleté vykonávali detskú prostitúciu za odplatu, pričom jednej z nich poskytoval aj drogu - metamfetamín. Preto je stíhaný aj pre zločin šírenia toxikománie.
Obvinená žena mala podľa výsledkov vyšetrovania vedomosť o tom, že jej maloleté dcéry poskytujú sexuálne služby za odplatu, pričom im v tejto činnosti nebránila, dokonca z nej finančne profitovala.
„V prípade preukázania viny hrozí obvinenému mužovi za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov a za zločin šírenia toxikománie trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov. Keďže obvinený muž bol v čase skutkov mladistvý, trestná sadzba sa znižuje na polovicu,“ uviedla polícia. Obvinenej žene zase hrozí v prípade dokázania viny za kvalifikovanú skutkovú podstatu zločinu obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Obchodovanie s ľuďmi patrí podľa polície medzi najzávažnejšie formy organizovanej trestnej činnosti, pričom páchatelia často zneužívajú zraniteľnosť obetí, ich nízky vek, sociálnu núdzu alebo nepriaznivé životné podmienky.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK vyšetruje hrozivý prípad z Košíc, mladík a matka dievčat organizovali detskú prostitúciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Vlna horúčav si vo Francúzsku vyžiadala obeť, úrady rušia vlaky a zvažujú zatváranie škôl
Vlna horúčav si vo Francúzsku vyžiadala obeť, úrady rušia vlaky a zvažujú zatváranie škôl