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18. júna 2026

ÚBOK vyšetruje hrozivý prípad z Košíc, mladík a matka dievčat organizovali detskú prostitúciu


Tagy: Detská prostitúcia Drogy maloletí Obchodovanie s ľuďmi

Obvinená žena mala podľa výsledkov vyšetrovania vedomosť o tom, že jej maloleté dcéry poskytujú sexuálne služby za odplatu, pričom im v tejto činnosti nebránila, dokonca z nej finančne ...



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ubok 676x461 18.6.2026 (SITA.sk) - Obvinená žena mala podľa výsledkov vyšetrovania vedomosť o tom, že jej maloleté dcéry poskytujú sexuálne služby za odplatu, pričom im v tejto činnosti nebránila, dokonca z nej finančne profitovala.


Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil 19-ročného muža a 38-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi.

Ako ďalej informovalo policajné prezídium, podľa doterajších zistení obvinený muž v priebehu rokov 2023 až 2024 v Košiciach zneužil nepriaznivú sociálnu situáciu dvoch maloletých dievčat, ktoré žili v nevyhovujúcich pomeroch a boli bez vlastných finančných prostriedkov. Obe maloleté vykonávali detskú prostitúciu za odplatu, pričom jednej z nich poskytoval aj drogu - metamfetamín. Preto je stíhaný aj pre zločin šírenia toxikománie.

Obvinená žena mala podľa výsledkov vyšetrovania vedomosť o tom, že jej maloleté dcéry poskytujú sexuálne služby za odplatu, pričom im v tejto činnosti nebránila, dokonca z nej finančne profitovala.

V prípade preukázania viny hrozí obvinenému mužovi za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov a za zločin šírenia toxikománie trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov. Keďže obvinený muž bol v čase skutkov mladistvý, trestná sadzba sa znižuje na polovicu,“ uviedla polícia. Obvinenej žene zase hrozí v prípade dokázania viny za kvalifikovanú skutkovú podstatu zločinu obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Obchodovanie s ľuďmi patrí podľa polície medzi najzávažnejšie formy organizovanej trestnej činnosti, pričom páchatelia často zneužívajú zraniteľnosť obetí, ich nízky vek, sociálnu núdzu alebo nepriaznivé životné podmienky.


Zdroj: SITA.sk - ÚBOK vyšetruje hrozivý prípad z Košíc, mladík a matka dievčat organizovali detskú prostitúciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Detská prostitúcia Drogy maloletí Obchodovanie s ľuďmi
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