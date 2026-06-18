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18. júna 2026

Vlna horúčav si vo Francúzsku vyžiadala obeť, úrady rušia vlaky a zvažujú zatváranie škôl


Tagy: Extrémne horúčavy extrémne teploty Francúzska vláda Klimatická zmena vlna horúčav

Teploty môžu v najbližších dňoch dosiahnuť až 40 stupňov Celzia, výstrahy platia pre veľkú časť krajiny. Nová



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france_exteme_weather_heat_87991 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Teploty môžu v najbližších dňoch dosiahnuť až 40 stupňov Celzia, výstrahy platia pre veľkú časť krajiny.

Nová vlna horúčav vo Francúzsku si vo štvrtok vyžiadala prvú obeť. Tridsaťročný muž zomrel na atletickom štadióne v meste Ermont na severnom predmestí Paríža po tom, čo ho záchranári našli v stave zástavy srdca. Pokusy o jeho oživenie boli neúspešné.



Neznesiteľné horúčavy


Štvrtina Francúzska vrátane Paríža bola vo štvrtok pod oranžovou výstrahou, druhým najvyšším stupňom varovania. V piatok sa výstraha rozšíri na viac než polovicu krajiny.


Meteorologická služba Météo-France upozornila, že vlna horúčav bude „rozsiahla, dlhodobá a intenzívna“. Vrchol očakáva v nedeľu alebo pondelok, keď môžu teploty v niektorých regiónoch vrátane Paríža dosiahnuť až 40 stupňov Celzia.



Kolabuje doprava, zatvárajú školy


Horúčavy už narušili fungovanie dopravy a škôl. Železničná spoločnosť SNCF zrušila medzi štvrtkom a pondelkom 71 diaľkových spojov, aby predišla poruchám klimatizácie spôsobeným extrémnymi teplotami.


Viaceré školy upravili vyučovanie a samosprávy zvažujú ich dočasné zatvorenie. Starosta mesta Tours Emmanuel Denis vyhlásil: „Ak bude 40 stupňov, školy zatvorím.“


Ide už o druhú vlnu horúčav vo Francúzsku v tomto roku. Vedci upozorňujú, že extrémne horúčavy sú v Európe čoraz častejšie v dôsledku klimatických zmien.




Zdroj: SITA.sk - Vlna horúčav si vo Francúzsku vyžiadala obeť, úrady rušia vlaky a zvažujú zatváranie škôl © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy extrémne teploty Francúzska vláda Klimatická zmena vlna horúčav
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