|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vratislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. júna 2026
Vlna horúčav si vo Francúzsku vyžiadala obeť, úrady rušia vlaky a zvažujú zatváranie škôl
Teploty môžu v najbližších dňoch dosiahnuť až 40 stupňov Celzia, výstrahy platia pre veľkú časť krajiny. Nová
Zdieľať
Nová vlna horúčav vo Francúzsku si vo štvrtok vyžiadala prvú obeť. Tridsaťročný muž zomrel na atletickom štadióne v meste Ermont na severnom predmestí Paríža po tom, čo ho záchranári našli v stave zástavy srdca. Pokusy o jeho oživenie boli neúspešné.
Neznesiteľné horúčavy
Štvrtina Francúzska vrátane Paríža bola vo štvrtok pod oranžovou výstrahou, druhým najvyšším stupňom varovania. V piatok sa výstraha rozšíri na viac než polovicu krajiny.
Meteorologická služba Météo-France upozornila, že vlna horúčav bude „rozsiahla, dlhodobá a intenzívna“. Vrchol očakáva v nedeľu alebo pondelok, keď môžu teploty v niektorých regiónoch vrátane Paríža dosiahnuť až 40 stupňov Celzia.
Kolabuje doprava, zatvárajú školy
Horúčavy už narušili fungovanie dopravy a škôl. Železničná spoločnosť SNCF zrušila medzi štvrtkom a pondelkom 71 diaľkových spojov, aby predišla poruchám klimatizácie spôsobeným extrémnymi teplotami.
Viaceré školy upravili vyučovanie a samosprávy zvažujú ich dočasné zatvorenie. Starosta mesta Tours Emmanuel Denis vyhlásil: „Ak bude 40 stupňov, školy zatvorím.“
Ide už o druhú vlnu horúčav vo Francúzsku v tomto roku. Vedci upozorňujú, že extrémne horúčavy sú v Európe čoraz častejšie v dôsledku klimatických zmien.
Zdroj: SITA.sk - Vlna horúčav si vo Francúzsku vyžiadala obeť, úrady rušia vlaky a zvažujú zatváranie škôl © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
ÚBOK vyšetruje hrozivý prípad z Košíc, mladík a matka dievčat organizovali detskú prostitúciu
Vance odkázal kritikom dohody s Iránom, aby sa zobudili a prijali realitu