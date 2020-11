Ubytovacie a stravovacie zariadenia potrebujú pomoc, takmer polovici podnikov hrozí skorý krach

Výrazný pokles tržieb

Mnohé podniky prepadli cez sito

5.11.2020 (Webnoviny.sk) - Bez adekvátnej pomoci skrachuje do dvoch mesiacov na Slovensku takmer 47 percent ubytovacích a stravovacích zariadení. Ďalších 44 percent neprežije jar 2021. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Medzi ďalšími zisteniami je, že podporné opatrenia, ktoré zaviedla vláda v prvej i druhej vlne koronakrízy na udržanie zamestnanosti, resp. udržanie samotného podnikania, nie sú podľa respondentov pre sektor ubytovacích a stravovacích služieb dostatočné.Z prieskumu je totiž zrejmé, že podniky zaznamenali počas prvej vlny koronakrízy priemerný pokles zamestnanosti o 30 percent. V druhej vlne hrozí prepustenie ďalším skoro 16,5 percenta zamestnancov. O prácu v tomto sektore tak môže prísť v roku 2020 až 36-tisíc zamestnancov.Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že takmer polovica všetkých respondentov očakáva pokles tržieb za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 o 60 percent a viac, z toho takmer jedna pätina ho odhaduje až na úrovni 80 percent. Ďalšia tretina opýtaných očakáva prepad tohtoročných tržieb oproti tržbám minulého roka medzi 40 až 60 percentami. Priemerný medziročný pokles tržieb všetkých respondentov sa tak pohybuje na úrovni 57 percent."Ak tento údaj aplikujeme na celý sektor, tohtoročné tržby slovenských subjektov z ubytovacieho a reštauračného biznisu klesnú, v porovnaní s tržbami roka 2019, približne o 500 až 600 miliónov eur. Vplyvom pretrvávajúcich reštrikčných opatrení zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 odhaduje až 90 percent subjektov zapojených do prieskumu, že ich podnik nedokáže prežiť viac ako päť mesiacov, pričom takmer polovica z nich sa obáva, že skrachuje už do jedného alebo dvoch mesiacov," ozrejmila AHRS.Nízka výška štátnej pomoci v porovnaní s vysokým prepadom tržieb, ktorého následkom sa rušia pracovné miesta v sektore ubytovania a stravovania, to sú hlavné dôvody, pre ktoré až 85 percent respondentov hodnotilo pomoc štátu počas prvej vlny koronakrízy za nedostatočnú."Síce 80 percent z nich pritom pomoc od štátu čerpalo, avšak prepad tržieb, ktorý zaznamenali ich podniky, bol výrazne vyšší než poskytnutá podpora. Zvyšných päť percent respondentov sa o pomoc štátu uchádzalo tiež, ale ich podniky cez toto sito prepadli, keďže nedokázali splniť podmienky pre získanie štátnej pomoci," doplnila AHRS.