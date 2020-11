Falošná rozprávka o sociálnych istotách sa končí aj Fico priznaj sa a vypovedaj, reagujú politici na akciu „Očistec“

Odkrýva sa "zhnité prostredie"

Tlak spoločnosť na Gašpara

Končí sa falošná rozprávka o istotách

Pri Gašparovi a Kaliňákovi to nekončí

5.11.2020 - Policajti vo štvrtok v skorých ranných hodinách v rámci akcie „Očistec” zadržali a obvinili viacero osôb. Obvinenia zadržaným vzniesli okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.Podľa medializovaných informácií sú medzi zadržanými bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško, exšéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer a tiež bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník . Posledný menovaný podľa medializovaných informácií spolupracuje s políciou.Gašpar na Slobodníka ešte v stredu 4. novembra podal trestné oznámenie pre „pripravovanú kriminalizáciu” jeho osoby.Odpolitizovaním polície sa čoraz viac odkrýva „zhnité prostredie" skorumpovaného systému takzvaných „našich ľudí“. V tlačovej správe to uviedlo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Zadržanie viacerých bývalých predstaviteľov polície znamená podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) nevyhnutnosť obrátiť pozornosť na bývalého predsedu vlády Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD). Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.„Za všetko hovorí dávnejší výrok exministra vnútra Roberta Kaliňáka, podľa ktorého bol zadržaný Tibor Gašpar najlepším policajným prezidentom v histórii. Dlhodobo pritom investigatívni novinári ako aj predstavitelia nášho hnutia vytrvalo upozorňovali na závažné podozrenia a morálne zlyhania zadržaných osôb,“ dodal v tlačovej správe Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a expremiér Peter Pellegrini uviedol, že žiaden predseda vlády SR nemá vedomosť, kto je na jednotlivých zložkách Policajného zboru (PZ). Dodal, že on sa osobe policajného prezidenta venoval a tam si svoju úlohu splnil, pretože ako zastupujúci minister vnútra SR sa dohodol s Gašpar, že opustí funkciu policajného prezidenta.„Vtedy už v spoločnosti bol vytváraný veľký tlak aj na jeho osobu, čo som považoval za škodlivé pre celý PZ, aby si mohol vykonávať prácu poctivo a zodpovedne, tak som vtedy požiadal pána policajného prezidenta, aby odišiel. Keď som ja bol premiérom, tak policajný prezident Gašpar už nebol na čele polície,“ povedal Pellegrini.K zadržaniu a obvineniu bývalého vedenia polície uviedol, že to nie je nič pozitívne a je na nich, aby vyvrátili všetky podozrenia a dokázali svoju nevinu, alebo ich stihne primeraný trest.Zadržanie Gašpara a niektorých ďalších bývalých funkcionárov polície je podľa predsedníčky vlády Veroniky Remišovej (Za ľudí) impulzom na dôslednú očistu polície a posilnenie dôvery v právny štát.„Štvrtkove zadržanie bývalého policajného prezidenta, bývalého šéfa a aj vysokopostaveného dôstojníka Národnej kriminálnej agentúry posilňuje podozrenia, že systém na najvyšších miestach v polícií roky fungoval tak, aby pomáhal a chránil vyvolené skupiny a ‚našich ľudí',” uviedla vicepremiérka na sociálnej sieti Facebook..Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v tejto súvislosti vyhlásil, že „exponenti vlády Smeru” postupne všetci končia v rukách polície. „Tak končí falošná rozprávka o sociálnych istotách, ktorú roky rozprávali Slovensku. Sociálne istoty boli, ale nie pre ľudí, iba pre nich,” dodal.Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) vyzval Fica, aby sa v kauze obvinených bývalých predstaviteľov polície priznal a vypovedal.Ako uviedol na štvrtkovom brífingu, Fico ako aj bývalý šéf rezortu vnútra Kaliňák nesú za stav polície plnú politickú zodpovednosť. „Priznanie je poľahčujúca okolnosť," zdôraznil ŠeligaStrana Smer-SD podľa Šeligu v dobe, keď bola pri moci, kryla „mafiánsko-oligarchické prostredie". „Som presvedčený, že to vôbec nekončí pri Gašparovi a Kaliňákovi, ale že to pôjde ďalej," dodal podpredseda parlamentu.