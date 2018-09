Účasť Putina na svadbe Rakúsku uškodila, tvrdí ukrajinský veľvyslanec

Archívna snímka, Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev/Viedeň 3. septembra (TASR) - Pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina na nedávnu svadbu rakúskej ministerky zahraničných vecí Karin Kneisslovejpovesti Rakúska na Ukrajine. V pondelkovom rozhovore pre tlačovú agentúru APA to uviedol ukrajinský veľvyslanec vo Viedni.vyjadril sa Olexandr Ščerba pred nadchádzajúcou cestou rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza do Kyjeva. Na otázku, či považuje Rakúsko za tzv. staviteľa mostov, odpovedal, že Ukrajina ho tak".pokračoval Ščerba na margo rakúsko-ukrajinských vzťahov. Tie boli podľa neho "jednoznačne" nemenné až do uvedenej udalosti z 18. augusta.Prítomnosť Putina ako hosťa na Kneisslovej svadbe v štajerskej obci Gamlitz vyvolala kritické reakcie. Takéto gesto, signalizujúce dôverné vzťahy medzi týmito predstaviteľmi, mohlo byť totiž vnímané ako narúšanie sprostredkovateľskej úlohy Rakúska v záležitostiach, akou je konflikt na Ukrajine.Pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá nominovala nestraníčku Kneisslovú do funkcie, je podľa Ščerbu považovaná na Ukrajine za "proruskú", a to aj vzhľadom na jej dohodu o spolupráci s Putinovou stranou Jednotné Rusko.dodal veľvyslanec pre APA.Ščerba sa vyhol odpovedi na otázku, či nadchádzajúca návšteva Kurza v Kyjeve súvisí s načrtnutým vývojom. Pripustil však, že pokiaľ by prejavila záujem o návštevu aj Kneisslová, ukrajinská vláda