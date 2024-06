Účasť v eurovoľbách na sídlisku Luník IX dosiahla len niečo viac ako percento, drvivá väčšina volila hnutie Slovensko

Dominovalo Matovičovo hnutie

Pod päťpercentnou hranicou

10.6.2024 (SITA.sk) - Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) na košickom sídlisku Luník IX dosiahla len niečo viac ako jedno percento. Ako vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR , k volebným urnám tu pristúpilo 54 z celkového počtu 4 919 zapísaných voličov, čo predstavuje účasť 1,09 percenta.Na sídlisku jednoznačne zvíťazilo hnutie Slovensko , volilo ho 68,62 percenta voličov (35 voličov). Politický subjekt Igora Matoviča ale v celoslovenskom meradle získal 1,98 percenta voličských hlasov, a teda neprekročil päť percentné kvórum potrebné na vstup do EP.Za hnutím Slovensko v tejto mestskej časti Košíc skončili strany Smer-SD Hlas-SD , ktoré oslovili na Luníku IX zhodne po troch voličov (5,88 percenta hlasov). Rovnaký volebný zisk, teda 5,88 percenta dosiahla na tomto sídlisku aj strana Volt SK , ktorá ale v rámci celého Slovenska získala 0,13 percenta hlasov.Na Luníku IX päťpercentnú hranicu neprekročili politické subjekty Patriot , ani Kresťanskodemokratické hnutie , ktoré získali zhodne po 3,92 percenta (KDH ale na celoštátnej úrovni mandát získalo). Každý z nich oslovil dvoch voličov.Jeden volič na Luníku IX volil aj Slovenskú národnú stranu , získala teda 1,96 percenta. Rovnakú podporu tu získali aj hnutia Republika , a tiež Progresívne Slovensko , ktoré voľby do EP 2024 na Slovensku vyhralo.