Kampaň pred voľbami do EP bola podľa Hojsíka poznačená atentátom na Fica. Zároveň sa rozhodovalo o tom, či zostane Slovensko proeurópske (video)

Akým výzvam bude čeliť EÚ?

Riešenie environmentálnych problémov

10.6.2024 (SITA.sk) - Kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) bola podľa znovuzvoleného europoslanca Martina Hojsíka Progresívne Slovensko ) poznačená atentátom na premiéra Roberta Fica Tento čin označil za hrozný a odsúdeniahodný. Dodal, že okrem iného bola kampaň svojím spôsobom aj o tom, kam bude smerovať Slovensko.„Čo je pre mňa veľmi smutné a rád by som debatoval o hlbších európskych témach. Ale v súčasnej situácii bola kampaň naozaj do veľkej miery o tom, či Slovensko ostane proeurópske, alebo sa takpovediac otočí na východ a bude ho to ťahať von z Európy, smerom k Putinovi," vyjadril sa opätovne zvolený europoslanec pre agentúru SITA.Pokiaľ ide o výzvy, ktorým bude EÚ čeliť počas najbližších piatich rokov, Hojsík spomenul pojem odolnosti, a to ako odolnosti bezpečnostnej, tak aj odolnosti voči klimatickým zmenám, ale tiež odolnosti napríklad voči strate strategických surovín.„Na druhej strane je tu konkurencieschopnosť," dodal s tým, že konkurencieschopnosť je o tom, ako dokážeme naložiť s príležitosťou, ktorú pre oblasť biznisu predstavuje Green Deal.Riešenie klimatickej krízy a environmentálnych problémov podľa neho možno vnímať ako príležitosť. Podotkol, že diskutoval s nejednou firmou, ktorá to takto vníma.„Keď to nevyužijeme, začneme ekonomicky zaostávať," myslí si Hojsík.