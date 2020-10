Účastníci protestu neujdú spravodlivosti, odkazuje minister vnútra Mikulec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.10.2020 - Účastníci sobotného protestu pred Úradom vlády SR neujdú spravodlivosti. Na sociálnej sieti to napísal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).„Je naozaj úbohé, že v čase, keď u nás alarmujúco narastá počet nakazených koronavírusom, je vyhlásený núdzový stav a zákaz zhromažďovania sa, sa nájdu ľudia, ktorí nič z toho nerešpektujú. Demonštrácia, ktorá nemá skutočný obsah a jej jedinou úlohou je primitívna provokácia, je zúfalým pokusom ultras a radikálnej pravice upútať na seba pozornosť," uviedol Mikulec.Ako ďalej priblížil, nikto z demonštrujúcich nereagoval na výzvy polície, aby sa rozišli. „V pohotovosti máme stovky policajtov, ktorým chcem aj touto cestou poďakovať za fantastickú prácu. Nie, nenecháme sa vyprovokovať. Nepristúpime na ich primitívnu hru, keďže ich jediným cieľom je vyvolať roztržku a pobiť sa," ozrejmil minister vnútra. Takéto správanie by podľa neho nemalo v spoločnosti miesto ani v čase, keď by celá krajina nebojovala s koronavírusom.Pred Úradom vlády SR v sobotu demonštrovali fanúšikovia ultras a priaznivci kotlebovcov svoju nespokojnosť s prijatými protiepidemiologickými opatreniami. Počas protestu museli policajti použiť slzný plyn a vodné delo.