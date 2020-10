Takmer polovica ekonomicky aktívnych Slovákov pracovala počas prvej vlny koronavírusu z domu

Efektívnejšia práca

Brali by aj častejšie

Individuálna preferencia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.10.2020 (Webnoviny.sk) - Počas jarnej vlny pandémie pracovala na tzv. homeoffice zo všetkých obyvateľov Slovenska vo veku 15 až 79 rokov aspoň niekoľko dní v týždni viac ako štvrtina. Z ekonomicky aktívnych obyvateľov sa podiel vyšplhal na 42%.Všetky alebo takmer všetky dni v týždni pritom pracovalo z domu 26% ekonomicky aktívnych Slovákov. Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry Go4insight zameraného na skúsenosti a preferencie práce z domu, častejšie z domu pracovali ženy, ľudia v strednom veku a ľudia z Bratislavy.Veľký podiel pracujúcich z domu boli tí, ktorí majú školopovinné deti, pričom platí, že čím mladšie školopovinné dieťa, tým väčšiu časť pracovného týždňa rodičia pracovali z domu. Z domu pracovali aj dve tretiny ľudí s najvyšším sociálnym a ekonomickým postavením.Približne polovica z tých, ktorí pracovali z domu, hodnotila v prieskume efektivitu vlastnej práce na približne rovnakej úrovni. O niečo viac ako štvrtina sebakriticky uviedla, že efektivita ich práce bola o niečo nižšia.Na druhej strane si asi rovnako veľká skupina myslí, že ich pracovný výkon doma bol dokonca o niečo vyšší, ako je tomu bežne v práci. Ženy hodnotia efektivitu svojej práce o niečo lepšie, až skoro tretina z nich uviedla, že efektivita ich práce v porovnaní s prácou v bežnom pracovnom prostredí bola vyššia a 23% hodnotí svoju prácu ako menej efektívnu.Výrazne efektívnejšie pracovali podľa svojho názoru ľudia, ktorí majú školopovinné deti. A opäť platí, že čím mladšie je školopovinné dieťa, tým vyššie bolo sebahodnotenie efektivity práce.Približne 40% zamestnancov, ktorí počas koronakrízy využívali homeoffice, by prácu z domu preferovali častejšie alebo oveľa častejšie, ako tomu bolo pred pandémiou. Ďalších 30% by preferovalo približne rovnakú frekvenciu práce z domu.Nie všetci pracovníci, ktorí si počas pandémie vyskúšali prácu z domu, by však podľa prieskumu takýmto spôsobom chceli pracovať aj v budúcnosti. Približne tretina z nich by z domu chcela pracovať menej často ako pred pandémiou."Zdá sa, že preferencia práce z domu je veľmi individuálna a závisí od osobného a rodinného nastavenia jednotlivých zamestnancov. Ukazuje sa, že optimálnym riešením môže byť individuálne nastavená kombinácia práce z pracoviska a z domu. Oveľa častejšie by si priali pracovať z domu muži, hoci na druhej strane pri práci z domu sami seba označili za menej efektívnych. Vyššiu frekvenciu práce z domu by uprednostnili aj mladší ľudia," uvádza agentúra.Spoločnosť Go4insight poskytuje rôzne prieskumy trhu. Je členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA. Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý agentúra realizovala na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v na prelome júla a augusta 2020.