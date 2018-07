Účastníci summitu NATO zvolali kvôli Trumpovi mimoriadne zasadnutie

Ilustračná snímka. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Brusel 12. júla (TASR) - Účastníci prebiehajúceho bruselského summitu Severoatlantickej aliancie sa vo štvrtok stretli na mimoriadnom zasadnutí, aby prerokovali požiadavky prezidenta USA Donalda Trumpa na zvýšenie výdavkov na obranu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov zúčastňujúcich sa summitu.Podľa citovaných zdrojov boli partneri z radov nečlenských krajín vo štvrtok dopoludnia požiadaní, aby kvôli zvolanému mimoriadnemu zasadnutiu odišli z rokovacej sály. Účastníci schôdzky si so sebou nemali brať svoje telefóny.Americký prezident naliehal v stredu na partnerov v Severoatlantickej aliancii, aby zvýšili svoje výdavky na obranu až do výšky štyroch percent HDP namiesto v minulosti dohodnutého cieľa dvoch percent.Podľa diplomatických zdrojov citovaných agentúrou DPA Trump vo štvrtok dokonca otvorene pohrozil spojencom z NATO, že ak okamžite neposkytnú na obranu dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP), Spojené štáty pôjdu v otázkach obrany vlastnou cestou.Podľa informácií nemeckého magazínu Der Spiegel Trump požadoval, aby členské krajiny investovali dve percentá HDP na obranu do začiatku roka 2019.Či myslel prezident USA svoje hrozby vážne a čo mieni urobiť v prípade nesplnenia svojich požiadaviek, nie je podľa agentúry DPA jasné. Teoreticky by bolo podľa nej možné napríklad zredukovanie aktivít USA v rámci Aliancie, v najkrajnejšom prípade však aj ich odchod z NATO.