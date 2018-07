A. Merkelová: Účastníci krízového zasadnutia potvrdili oddanosť k NATO

Na snímke Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júla (TASR) - Účastníci mimoriadneho zasadnutia, ktoré sa konalo vo štvrtok dopoludnia v rámci summitu NATO v Bruseli, potvrdili svoju oddanosť Severoatlantickej aliancii. Informovala o tom nemecká kancelárka Angela Merkelová, podľa ktorej sa na tom jednomyseľne zhodli všetci členovia zoskupenia.citovala Merkelovej slová agentúra DPA.Odpovedala tak na otázku novinára, ktorý chcel vedieť, či americký prezident Donald Trump na mimoriadnom zasadnutí hrozil odchodom Spojených štátov z NATO.Podľa Merkelovej Trump na ňom otvoril tému spravodlivejšieho rozdelenia bremena medzi jednotlivých členov NATO, o čom sa podľa kancelárky hovorí už celé mesiace.povedala Merkelová podľa agentúry AP. Zdôraznila pritom, že Nemecko je v NATO druhým najväčším prispievateľom, čo sa týka vysielania vojakov do operácií Aliancie.Americký prezident naliehal v stredu na partnerov v Severoatlantickej aliancii, aby zvýšili svoje výdavky na obranu až do výšky štyroch percent HDP namiesto v minulosti dohodnutého cieľa dvoch percent.Podľa diplomatických zdrojov citovaných agentúrou DPA Trump vo štvrtok dokonca otvorene pohrozil spojencom z NATO, že ak okamžite neposkytnú na obranu dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP), Spojené štáty pôjdu v otázkach obrany vlastnou cestou.Podľa informácií nemeckého magazínu Der Spiegel Trump požadoval, aby členské krajiny investovali dve percentá HDP na obranu do začiatku roka 2019.