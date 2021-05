Účelom medializovaných SMS správ o ovplyvňovaní v kauzách je destabilizácia polície, myslí si Kovařík

Hodnovernosť je podporená aj dôkazmi

Situácia vyvoláva veľa otáznikov

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Účelom SMS správ, ktoré sa objavili na verejnosti a naznačujú možné ovplyvňovanie výpovedí svedkov v medializovaných kauzách, je destabilizácia polície. Vo vyhlásení to uviedol prezident Policajného zboru Reagoval tak na medializovanú SMS, ktorá má pochádzať od vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu a v ktorej je zhrnutá výpoveď svedka.„Vyšetrovateľ Ján Čurilla mi vysvetlil, že túto SMS zaslal operatívcovi, ktorý na prípade pracoval. Dôležitý je fakt, že SMS bola zaslaná 22. augusta 2020 o 9:40, teda dva dni po výsluchoch, ktoré boli vykonané 19.8. a 20.8. 2020," uviedol Kovařík.Podľa policajného prezidenta ide o prípad, v ktorom vypovedali dve osoby C. D. a M. Z. „Dôležitým faktom je aj to, že hodnovernosť výpovedí týchto osôb je podporená aj listinnými dôkazmi z obdobia, keď trestná činnosť mala byť spáchaná," zdôraznil Kovařík.Policajný prezident zároveň vyhlásil, že keďže táto situácia vyvoláva veľa otáznikov, ocenil by, keby vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR vypočul zainteresovaných policajtov NAKA čím skôr. „Aby nedochádzalo k takýmto dezinformáciám a prekrúcaniu faktov," dodal Kovařík.Šéf opozičnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v pondelok na tlačovej konferencii uviedol, že po Slovensku kolujú SMS správy policajtov a prokurátorov, ktoré sa majú týkať ovplyvňovania svedkov v rôznych korupčných kauzách. Domnieva sa, že aj to bol dôvod minulotýždňového stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu so zástupcami bezpečnostných zložiek v budove SIS.