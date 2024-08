Učenie o rómskom holokauste by malo byť podľa splnomocnenca pre rómske komunity viac zastúpené v učebných osnovách (video)

Pochybovanie o SNP

Rómom sa otvorili väčšie možnosti

Zlepšenie postavenia závisí aj od Rómov

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify

3.8.2024 (SITA.sk) - Učenie o rómskom holokauste by malo byť viac zastúpené v učebných osnovách. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. Zároveň uviedol, že súčasné osnovy sú neadekvátne voči realite druhej svetovej vojny. „Môj názor je, že tie učebné osnovy, ktoré sú momentálne nastavené v dejepise, súneadekvátne k tomu, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny," uviedol Daško.Zároveň vyjadril frustráciu nad skutočnosťou, že v školách sa viac učí o občianskej vojne v Amerike, ako o utrpeniach, ktoré postihli rôzne obyvateľstva Európy, vrátane Židov, Rómov a ďalších.Splnomocnenec je tiež sklamaný, že už aj o historickej udalosti, ako je Slovenské národné povstanie , sa začína pochybovať.„Ja už si myslím, že dnes je taký trend, že keď sa dnes bude hovoriť, že tento rok druhú svetovú vojnu vyhrali Japonci, tak ju vyhrali Japonci," vyjadril sa kriticky k rozličným názorom na históriu.Spomienka na rómsky holokaust by podľa jeho slov mala súčasnej spoločnosti pripomenúť, že ten, kto zabudne na minulosť, nemá budúcnosť.„My musíme naozaj ukazovať tým ľuďom toto utrpenie. A samozrejme, pripomínať si to, lebo nesmie sa takáto doba opakovať," zdôraznil Daško.Na otázku o zlepšení postavenia Rómov v spoločnosti za posledné desaťročia uviedol, že na jednej strane sa Rómom otvorili väčšie možnosti. Ako uviedol splnomocnenec, môžu si vybrať, čo chcú, či študovať, či pracovať.Ale tiež si myslí si, že aj samotní Rómovia musia lepšiemu vnímaniu spoločnosti napomôcť. Podľa jeho slov sa rómske myslenie musí pomaly zmeniť, inak ostanú na rovnakej úrovni. Alexander Daško tiež zdôrazňuje dôležitosť rodiny v ovplyvňovaní mladých generácií.„Pokým rodiny nebudú vplývať na deti a ich vzdelanie, môžeme nastavovať rôzne systémy, ale nedosiahneme to, čo chceme dosiahnuť.”Rovnako poukázal na to, že niektorí slovenskí rómski politici rozprávajú, že dvakrát toľko museli robiť, aby niečo dokázali majorite.„Ja som nemusel ani dvakrát robiť, ani sa dvakrát učiť, čiže pokiaľ som žil normálnym životom, tak tá spoločnosť ma brala ako seberovného," dodal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity na záver, čím podčiarkol fakt, že zlepšenie postavenia závisí aj na samotných Rómoch.