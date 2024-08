Zľavová aplikácia Quappka predstavuje novinky pre návštevníkov Nitrianskeho kraja

O čo ide?

Novinky v Quappke

Ako Quappka funguje?

3.8.2024 (SITA.sk) -K zvýšeniu atraktívnosti kampane prezentujúcej Nitriansky kraj na báze pobytov pri termálnej vode má pomôcť aj nový unikátny produkt, ktorým sa stal aquapas Quappka. Názov Quappka je slovná hračka, ktorá vznikla spojením slov kvapka a aplikácia, hovorovo "appka". Mobilná aplikácia Quappka po svojom spustení ponúkala návštevníkom zľavy v partnerských termálnych kúpaliskách a aquaparkoch v rámci Nitrianskeho kraja. "Do prvej fázy sa zapojilo päť zo šiestich celoročne otvorených termálnych kúpalísk v Nitrianskom kraji. Prvotný úspech Quappky prekonal naše očakávania, keďže za necelé dva mesiace od spustenia si aplikáciu stiahlo viac ako 1500 užívateľov, ktorí vo veľkom využívali zľavy", uviedla výkonná riaditeľka KOCR, Zuzana Palenčíková.Pred letnou sezónou prešla Quappka výraznou inováciou a aktuálne prináša užívateľom viacero noviniek. Ponuka zliav na vstupy a služby v piatich celoročných termálnych kúpaliskách bola rozšírená o zľavy v ďalších 3 letných kúpaliskách. Zľavy do termálnych kúpalísk sú prístupné každému užívateľovi automaticky po stiahnutí Quappky, pričom sa zľavové kupóny menia každé dva týždne.Hlavnou novinkou letnej verzie Quappky je však rozšírenie ponuky zliav o regionálne zľavy v turistických regiónoch Tekov a Ponitrie, ktoré môžu využívať iba ubytovaní návštevníci počas svojho pobytu v Nitrianskom kraji. Nárok na pobytové zľavy majú návštevníci až po vyplnení ubytovacieho zariadenia a termínu pobytu v aplikácii Quappka."Aby bol Nitriansky kraj atraktívnejší pre viacdňových návštevníkov, pridali sme do Quappky zľavy pre ubytovaných hostí. Vďaka spolupráci s našimi členmi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Tekov a Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu sa nám podarilo vytvoriť pilotnú celokrajskú regionálnu online zľavovú kartu, v ktorej ubytovaní návštevníci nájdu zľavy na rôzne vstupy, služby, atrakcie či produkty", doplnila Zuzana Palenčíková.V tomto roku sú v Quappke v ponuke regionálne zľavy z Ponitria a v Tekova. V budúcom roku plánuje KOCR Nitriansky kraj rozšíriť ponuku regionálnych zliav aj o zľavy z Podunajska a Štúrova.V novej verzii Quappky došlo tiež k zásadnej zmene spôsobu akceptácie zliav. Zľavu si akceptuje sám užívateľ priamo v aplikácii Quappka jedným ťuknutím a pri pokladni ukáže aktivovaný zľavový kupón, na základe ktorého dostane príslušnú zľavu. Pre aktiváciu zliav je potrebné mať zapnutú funkciu určovania polohy. Zľavový kupón nie je možné aktivovať na inom mieste, než je prevádzka poskytovateľa zľavy."Aplikáciu Quappka si jednoducho stiahnete do svojho telefónu buď cez Obchod Play alebo cez App Store. Vyplnením osobných údajov sa zaregistrujete a automaticky získavate prístup k zľavám na vstupy a služby v termálnych kúpaliskách. Pokiaľ ste ubytovaný v ktoromkoľvek registrovanom ubytovacom zariadení v Nitrianskom kraji, vyplníte názov ubytovacieho zariadenia a termín pobytu, a tým získate prístup k regionálnym zľavám. Tieto zľavy platia iba počas pobytu. U poskytovateľa zľavy si jedným ťuknutím stačí uplatniť zľavový kupón a preukázať sa ním pri pokladni", vysvetlila Petra Barcajová, marketingová manažérka KOCR. "Výhodou aplikácie Quappka je, že si do jednej nainštalovanej aplikácie môžete pridať aj ďalších členov rodiny a teda nie je potrebné, aby každý člen rodiny mal nainštalovanú vlastnú Quappku", ujasnila Petra Barcajová.Aplikácia je pre užívateľov bezplatná. Zľavy v Quappke sa menia podľa sezóny. Na návštevníkov Nitrianskeho kraja čakajú iné zľavy počas letnej sezóny a iné zľavy počas zimy.Informačný servis