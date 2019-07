Uchádzači o zamestnanie môžu na dohodu zarobiť maximálne 210,20 eura

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 11. júla (TASR) - Nezamestnaní na úrade práce si môžu privyrábať aj na dohodu, ich odmena však nesmie od 1. júla tohto roka presiahnuť 210,20 eura. Upozorňuje na to ústredie práce.Uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak jeho trvanie nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie úradu práce nebol v pracovnom pomere, alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.upozornilo ústredie práce.Zároveň platí, že nezamestnaný na úrade práce nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch. Okrem toho musí predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.Príjem z dohody musí nezamestnaný tiež preukázať úradu práce. "priblížilo ústredie práce. Ak uchádzač o zamestnanie výšku odmeny za vykonávanie zárobkovej činnosti presiahol, úrad začne voči nemu správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.