Účinnosť používania systému e-Kasa by sa ešte mohla posúvať

Na archívnej snímke Dana Meager. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) – Účinnosť zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice by sa ešte mohla posúvať. Štátna tajomníčka Ministerstva financií (MF) SR Dana Meager počas štvrtkového Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti pripustila, že priestor na diskusiu stále je. Reagovala tak na pripomienku prezidentky Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jany Shepperd, podľa ktorej je nešťastné začať naostro kontrolu uprostred pivovarníckej sezóny.Meager skonštatovala, že pokiaľ nie je zákon definitívne schválený, priestor na diskusiu existuje.uistila. Pripomenula však, že nie všetky subjekty majú sezónu ako pivovarníci.dodala s tým, že pre MF je najdôležitejšie bojovať s daňovou medzerou.Predsedníčka hospodárskeho parlamentného výboru Jana Kiššová (SaS) uviedla, že na tieto pripomienky by sa malo hľadieť napríklad v prechodných ustanoveniach.V rámci tohto zákona Kiššovú súčasne znepokojila úprava možnosti uplatniť si daň z pridanej hodnoty (DPH) pri prenájme. Podľa Meager ide o opatrenie pre boj proti daňovým podvodom a únikom. Ako uviedla, spoločnosti využívali optimalizačné štruktúry, ktorých cieľom jepriblížila Meager. Štátna tajomníčka však pripustila, že je potrebné zvýšiť aj frekvenciu kontrol a sankčný systém.Návrhom zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa má do praxe zaviesť takzvaný systém e-Kasa. Všetci používatelia registračných pokladníc majú byť napojení na portál finančnej správy. Cieľom rezortu je zefektívnenie kontrol finančnej správy, a tým aj účinnejší boj proti daňovým únikom. Od 1. júla budúceho roka majú byť všetci používatelia registračných pokladníc, teda napríklad hotely, reštaurácie, kaviarne, či iní podnikatelia, napojení na portál finančnej správy.