Muža odsúdili za viac ako 2000 anonymných vyhrážok bombovým útokom

Jeruzalem 22. novembra (TASR) - Muža s dvojakým izraelsko-americkým občianstvom odsúdili na desať rokov väzenia za viac ako 2000 anonymných vyhrážok americkým židovským organizáciám, aerolíniám, policajným staniciam, ako aj lietadlu profesionálneho basketbalového tímu. Informáciu priniesla vo štvrtok agentúra AFP.Izraelské súdy neuviedli totožnosť odsúdeného vzhľadom na to, že bol súdený ako mladistvý. Americké úrady však informovali o tom, že ide o Michaela Rona Davida Kadara, ktorý sa narodil v Izraeli a má dvojaké izraelsko-americké občianstvo. Kadara zatkli v roku 2017 po vlne vyhrážok bombovými útokmi, adresovaných židovským organizáciám v Spojených štátoch.Právnik odsúdeného na súde argumentoval tým, že jeho mandant si nebol vzhľadom na diagnostikovaný nádor na mozgu a autizmus plne vedomý svojich činov. Sudca uznal, že Kadar trpel autizmom, avšak vo vyhlásení rozsudku uviedol, že napriek svojmu stavu má odsúdený. Dodal, že "ak by odsúdený netrpel predmetnými zdravotnými problémami, jeho trest by bol omnoho vyšší".Vlna vyhrážok bombovými útokmi, ktorým boli vystavené židovské organizácie v roku 2017, vyvolala všeobecné obavy z nárastu antisemitizmu v Spojených štátoch.