Učiteľ sexuálne zneužíval svojich študentov, nechal ich cvičiť nahých a pod prísľubom lepšej známky ich ohmatával

Učiteľ sľuboval lepšie známky

Študenti prehovorili

8.3.2022 - Učiteľ stíhaný za sexuálne zneužívanie študentov ide pred súd. Ako informovala prokuratúra vo svojom profile na sociálnej sieti, okresná prokuratúra Bratislava IV podala obžalobu na obvineného A. J., ktorý je stíhaný pre prečin sexuálneho zneužívania v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže.Obžalovaný je stíhaný väzobne. Skutkov sa mal podľa prokuratúry dopustiť tým, že úmyselne zneužil svoje postavenie učiteľa a pozíciu autority a vplyvu na poškodených, žiakov strednej školy.Obžalovaný si podľa prokuratúry postupne získaval dôveru študentov vykonávaním rôznych stávok a ako „výhru“ za splnenie stávky obžalovaný, okrem iného, ponúkal svojim študentom i lepšiu známku z predmetu.Počas týchto stávok mali poškodení nehybne stáť, obžalovaný ich hladkal a vyzliekal. Žiaci podľa prokuratúry cvičili nahí, obžalovaný sa pozeral. Jeho konanie vyvrcholilo tak, že sa dotýkal, ako i manipuloval s pohlavným údom poškodených.Okresná prokuratúra bude v súdnom konaní trvať v prípade uznania viny na uložení nepodmienečného trestu odňatia slobody a trestu zákazu činnosti vykonávať povolanie alebo akúkoľvek činnosť, pri ktorých by obvinený prichádzal do styku s deťmi.Napriek skutočnosti, že v predmetnej veci ide o doposiaľ netrestanú osobu, závažnosť trestného činu (prečinu) hodnotí okresná prokurátorka v Bratislave IV Lucia Štefanková ako mimoriadne vysokú. A to najmä z dôvodu, že zo strany obžalovaného došlo k zneužitiu pozície učiteľa, autority dôvery a vplyvu na svojich študentov.„Následné ukončenie pracovného pomeru obžalovaného na škole motivovalo poškodených v predmetnom konaní, aby o skutku vypovedali a zabránili tomu, aby sa protiprávne konanie obžalovaného opakovalo aj voči iným študentom,“ povedala Štefanková.Prokuratúra na záver vyzvala poškodených, aby sa nebáli o takýchto negatívnych skutočnostiach zdôveriť svojim blízkym, ako aj orgánom činným v trestnom konaní.