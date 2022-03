Príďte si posilniť imunitu do bratislavského Auparku

Metóda Wim Hof s Martinom Thámom

Zapojiť sa môžete aj online

8.3.2022 (Webnoviny.sk) -Na mrazivú vlnu otužovania naskočilo za posledné mesiace množstvo Slovákov. Bez inštruktážneho dozoru však môžu ich aktivity postupne viesť k rôznym zlým návykom. Zimnú sezónu sa preto nákupné centrum Aupark Bratislava rozhodlo ukončiť tak, ako sa patrí. Spolu s renomovaným inštruktorom, Martinom Thámom, predstaví až 100 záujemcom všetky dôležité postupy zdravého otužovania. Tie naštartujú imunitný systém do prichádzajúcich jarných dní. Fanúšikovia otužovania - začiatočníci aj pokročilí - sa môžu na kurz prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.aupark-bratislava.sk . Počas kurzu sa bude klásť vysoký dôraz na zabezpečenie všetkých hygienických opatrení.Martin Thám rád sprevádza ľudí otužovaním, spokojným vnímaním a správnym dýchaním. Napĺňa ho hľadanie nových ciest, ktoré vedú k väčšej spokojnosti, odolnosti a zdraviu jeho prívržencov. Na Wim Hof metóde trénuje nielen telo, ale aj myseľ a pozornosť."V ľadovej vode sa dokážete uvoľniť prostredníctvom pokojného dychu a tichej mysle. Tento princíp viete následne použiť aj v rôznych stresových situáciách. Môj kurz, na ktorý sa teraz môžu záujemci prihlásiť cez Everyday Wellness platformu, naučí začiatočníkov aj pokročilých podstatné prvky Wim Hof metódy, a zároveň im dá príležitosť zažiť Wim Hof dýchanie v sprievode živej hudby a bubnov. Pravidelné praktizovanie tohto dýchania zvyšuje level energie, v tele vytvára príjemný pocit a posilňuje imunitu. Aj v tejto situácií však platí pravidlo – všetkého veľa škodí. Návštevníci kurzu sa dozvedia aj to, prečo nie je vhodné praktizovať metódu Wima Hofa príliš často, "Nákupné centrum Aupark Bratislava si pripravilo výzvu aj pre tých, ktorí sa nebudú môcť v danom termíne zúčastniť pripravovaného podujatia. Svojich fanúšikov na instagramovom profile @auparkshoppingcenter vyzýva, aby od 7. do 12. marca zdieľali fotografie zo svojich Wim Hof zážitkov.Z pomedzi najväčších fanúšikov otužovania následne vyžrebuje jedného výhercu, ktorý získa voucher pre 1 osobu na víkendový pobyt s Martinom Thámom, v hodnote 300 eur. Pobyt zahŕňa stravu, ubytovanie a individuálny kurz Wim Hof metódy.Nájdite si čas na seba a svoje zdravie. Posilnite svoju imunitu a spríjemníte si dni aktivitami a službami obľúbeného petržalského nákupného centra.Informačný servis