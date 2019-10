Učiteľa nad 65 rokov nemožno prijať do pracovného pomeru na neurčito

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 7. októbra (TASR) – Od aktuálneho školského roka 2019/2020 už nie je možné prijať do pracovného pomeru pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil 65 rokov, na neurčitý čas. Vyplýva to zo zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, podľa ktorého pracovný pomer týchto zamestnancov v školstve, ktorí dovŕšili 65 rokov do 31. augusta 2019 sa skončí najneskôr 31. augusta 2020.Z pomôcky pre aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR adresovalo všetkým odborom školstva okresných úradov v sídle kraja, zriaďovateľom škôl a školských zariadení, školským úradom a školám vyplýva, že v prípade riaditeľa školy, ktorý k 31. augustu 2019 dosiahol 65 rokov, ale plynie mu ešte funkčné obdobie, jeho pracovný pomer skončí až uplynutím tohto obdobia.Rezort školstva informuje, že právny úkon, ktorý smeruje k vzniku, zmene alebo zániku pracovného pomeru, musí mať písomnú formu.ozrejmil rezort školstva. Zároveň by mal zamestnávateľ tohto zamestnanca vyzvať, aby mal ku dňu skončenia pracovného pomeru vyčerpanú dovolenku a odovzdal všetky jemu zverené pomôcky, materiály a zariadenia.Pracovný pomer zamestnanca v školstve, ktorý dosiahol 65 rokov, sa nemusí nutne skončiť k 31. augustu 2020. Podľa ministerstva školstva sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu dohodnúť na predĺžení pracovného pomeru najdlhšie na dva roky. To sa realizuje vypracovaním písomného dodatku k existujúcej pracovnej zmluve.vysvetlilo ministerstvo školstva. Zároveň dodalo, že po tomto dátume už nie je možné pedagogickému a odbornému zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov, opätovne predĺžiť pracovný pomer.