Učiteľom Slovenska sa stal pedagóg prvého stupňa P. Pallo z Trstenej

Ilustračná snímka Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 3. októbra (TASR) - Na vyučovaní pre svojich žiakov pripravuje najrôznejšie aktivity. Zoznamuje ich s modernými technológiami, využíva však aj klasické pracovné zošity. Vyučovanie spestruje hrou na harmoniku a nezabúda ani na trávenie času uprostred krás oravskej prírody. Petra Palla zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej odmenila odborná porota vo štvrtok v Bratislave ocenením Učiteľ Slovenska 2019.Tento rok organizátori dostali 320 nominácií a 70 prihlášok. Zo 70 prihlásených pedagógov vybrala odborná porota desiatich finalistov, pričom skúmala, ako sa učitelia snažia dosahovať vzdelávacie úspechy žiakov, spolupracujú s ďalšími vzdelávacími organizáciami, či sa zúčastňujú aj mimoškolských aktivít a ako svoje skúsenosti odovzdávajú svojim kolegom či iným učiteľom. "Učiteľ Slovenska je nielen ocenenie. Je to aj príležitosť pre učiteľov, aby dali vedieť o svojej práci a podelili sa o svoje skúsenosti s kolegami. Aby sa navzájom inšpirovali," povedal koordinátor ocenenia Učiteľ Slovenska František Cimerman.objasnil výber víťaza Cimerman. Podľa predsedníčky poroty a hlavnej školskej inšpektorky Viery Kalmárovej je Pallo živým príkladom toho, ako môže učiteľ kreatívne pristupovať k uplatňovaniu všeobecne platného vzdelávacieho programu.doplnila Kalmárová.Organizátori meno víťaza odhalili netradične. Ján Šoltýs z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied meno víťaza vygravíroval na kremíkovú doštičku, následne pokryl vrstvou zlata a zmenšil do takých rozmerov, že by sa meno Peter Pallo dalo na prierez ľudského vlasu napísať 20-krát vedľa seba. Prečítať malé písmená vo veľkosti štyri krát štyri mikrometra dokázal iba špeciálny skenovací elektrónový mikroskop. Pre divákov meno víťaza počas galavečera zväčšili na mikroskope 10.000-krát.Učiteľ prvého stupňa na jar 2020 pocestuje na svetové finále Global Teacher Prize do Dubaja. O cene verejnosti sa hlasovalo na internete. Získala ju Angelika Hanesz zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici pri Košiciach.