 Sobota 9.5.2026
09. mája 2026

Úctyhodný výkon Wembanyamu. Mladá hviezda graduje formu v prvom play-off v NBA – VIDEO


spurs_timberwolves_basketball_13187 676x451 9.5.2026 (SITA.sk) - Francúz zažiaril v obrane, keď dva úvodné bloky udali tón a prinútili Minnesotu skórovať spoza trojkového oblúka.


Dominantný Victor Wembanyama priviedol San Antonio Spurs k víťazstvu 115:108 nad Minnesotou Timberwolves a k vedeniu 2:1 v sérii play-off.

Francúzska superhviezda zaznamenala v prvej štvrtine až 16 bodov. Až 226 centimetrov vysoký zázračný chlapec, ktorý hrá prvú vyraďovaciu časť v NBA, zakončil večer v Minneapolise s celkovým počtom 39 bodov, 15 doskokov, piatich blokov a jednou asistenciou.

"Som na to stvorený. Milujem to viac ako čokoľvek iné. Máme talent. Máme hĺbku. Nemáme skúsenosti, ale je nám to jedno. Môžeme sa dostať na úplný vrchol, ak budeme hrať tak ako teraz - dôsledne," uviedol Wembanyama.

Skvelý aj v obrane


Minnesotu povzbudil návrat ich talizmanu Anthonyho Edwardsa do základnej zostavy. V prvom dueli série hral viac, no keďže sa stále zotavoval zo zranenia kolena, v druhom stretnutí dokázal z lavičky streliť iba 12 bodov.

Okamžite sa vrátil do inšpiratívnej formy, hral agresívny, ale trpezlivý basketbal a zakončil zápas s 32 bodmi, 14 doskokmi a šiestimi asistenciami – ale nakoniec to nestačilo.

Timberwolves začali veľmi zle, keď minuli svojich prvých 12 pokusov o strelu z poľa. Wembanyama zažiaril v obrane, keď dva úvodné bloky udali tón a prinútili Minnesotu skórovať spoza trojkového oblúka.


Nechýbali ani šarvátky


Stav zápasu po polčase bol nerozhodný 51:51. Po prestávke sa hra vyhrotila. Keď sa Jaden McDaniels a Dylan Harper preťahovali o loptu, padajúca Harperova hlava narazila do McDanielsovho kolena.

O chvíľu neskôr sa McDaniels a Stephon Castle strkali, čím sa viacero hráčov na oboch stranách dostalo do šarvátky. Mladý Francúz však zachoval pokoj a trafil dve dôležité trojky a spečatil tak víťazstvo.

"Tímy sa s ním budú snažiť hrať fyzicky. On to prekoná, nesťažuje sa, vie, čo si pretrpí. Prichádza a darí sa mu," chválil Wembanyamu spoluhráč De'Aaron Fox.


Zdroj: SITA.sk - Úctyhodný výkon Wembanyamu. Mladá hviezda graduje formu v prvom play-off v NBA – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

