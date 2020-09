Údajní islamskí militanti v Súse narazili autom do členov Národnej gardy

Pobodaní štyria dôstojníci

Útočníci mali chybné plány

6.9.2020 (Webnoviny.sk) - Tuniské sily zastrelili troch údajných islamských militantov, ktorí v meste Súsa narazili autom do príslušníkov Národnej gardy a napadli ich nožmi. Jedného pritom zabili a druhého zranili.Ministerstvo vnútra uviedlo, že útočníci sa po útoku skryli v škole a zomreli pri prestrelke s bezpečnostnými zložkami.Riaditeľ bezpečnostných zložiek v Súse Hatím Zargúní povedal, že útočníci pobodali dôstojníkov a potom so zbraňami ušli. Zraneného príslušníka Národnej gardy hospitalizovali.Premiér Hišám Mašíší naznačil, že útočníci mali chybné plány. Na mieste útoku oznámil zatknutie štvrtého podozrivého, ktorý bol vo vozidle, čo narazilo do členov Národnej gardy."Tieto teroristické skupiny chceli ukázať svoju prítomnosť. Ale tentokrát mali zlú adresu. Najjasnejším dôkazom toho je, že strojcovia tohto útoku boli zneškodnení za pár minút," vyhlásil predseda tuniskej vlády a dodal, že "tieto mikróby sa musia báť Tunisanov, pretože krajinu ochraňujú levy".Súsa sa v roku 2015 stala dejiskom najsmrteľnejšieho extrémistického útoku v Tunisku, ktorý si vyžiadal 38 mŕtvych, hlavne britských turistov. K útoku sa vtedy prihlásila extrémistická skupina Islamský štát.