Udeľovanie cien BAFTA ovládla dráma 1917, ocenili aj film Joker a herečku Renée Zellweger

Ceny BAFTA



prehľad víťazov a víťaziek cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA):



1917 - Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren1917 - Sam Mendes, Pippa Harris, Callum McDougall, Jayne-Ann Tenggren, Krysty Wilson-CairnsBait - Mark Jenkin (scenár/réžia), Kate Byers, Linn Waite (produkcia)Parazit - Džun-ho PonPre Samu - Waad al-Kateab, Edward WattsKlaus - Sergio Pablos, Jinko GotohSam Mendes - 1917Džun-ho Pon, Jin Won Han - ParazitTaika Waititi - Králiček JojoJoaquin Phoenix - JokerRenée Zellweger - JudyBrad Pitt - Vtedy v HollywoodeLaura Dern - Manželská históriaHildur Gudnadóttir - JokerShayna Markowitz - JokerRoger Deakins - 1917Andrew Buckland, Michael McCusker - Le Mans '66Dennis Gassner, Lee Sandales - 1917Jacqueline Durran - Malé ženyVivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan - Bombshell1917 - Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson1917 - Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic TuohyGrandad was a romantic. - Maryam MohajerLearning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) - Carol Dysinger, Elena AndreichevaMicheal Ward