Ivan Král

... sa narodil 12. mája 1948. Do USA emigroval v roku 1966. V roku 1975 sa stal členom Patti Smith Group, s ktorou nahral štyri štúdiovky, vrátane kultovej Horses (1975). So speváčkou tiež napísal množstvo piesní, medzi nimi napríklad Ask the Angels, Pissing in a River, Ain't It Strange, Godspeed alebo Dancing Barefoot, ktorú magazín Rolling Stone zaradil medzi 500 najlepších skladieb všetkých čias.



Po rozpade kapely sa Král dostal do skupiny Iggyho Popa, s ktorým vydal albumy Soldier (1980) a Party (1981). Neskôr sa podieľal na nahrávkach Johna Waita alebo Johna Calea či formácií Band of Outsiders a The Vipers. V roku 1987 vydal s kapelou Eastern Bloc album s rovnakým názvom.



Po návrate do Československa produkoval štúdiovky interpretov ako Lucie, Mňága a Žďorp, Garage alebo Aneta Langerová. Ako sólista má na konte napríklad albumy Nostalgia (1995), Photoalbum (2001), Always (2014) či posledný Colors (2018). Za hudbu filmu Cabriolet (2001) ho nominovali na Českého leva. Vlani vyšiel jeho autorizovaný životopis Neuvěřitelný Ivan Král.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 71 rokov zomrel hudobník Ivan Král. Rodák z Prahy naposledy vydýchol v nedeľu 2. februára v americkom Michigane, kde niekoľko rokov žil. O smutnej správe informovali české médiá. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa.