Udeľovanie cien BAFTA ovládla Krajina nomádov, ocenili aj Anthonyho Hopkinsa či režisérku Chloé Zhao

Ocenenie získal aj Anthony Hopkins

Uctili si princa Filipa



Prehľad víťazov a víťaziek cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA):

Najlepší film: Krajina Nomádov - Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand, Peter Spears, Chloé Zhao

Najlepší britský film: Nádejná mladá žena - Emerald Fennell, Ben Browning, Ashley Fox, Josey McNamara

Film v inom ako anglickom jazyku: Chľast - Thomas Vinterberg, Kasper Dissing, Sisse Graum Jorgensen

Dokumentárny film: Moja učiteľka chobotnica - Pippa Ehrlich, James Reed, Craig Foster

Animovaný film: Duša - Pete Docter, Dana Murray

Réžia: Chloé Zhao - Krajina Nomádov

Cena za výnimočný výkon britského režiséra, scenáristu alebo producenta na ich prvom filme: Jeho dom - Remi Weekes (scenár/réžia)

Pôvodný scenár: Emerald Fennell - Nádejná mladá žena

Adaptovaný scenár: Christopher Hampton, Florian Zeller - The Father

Najlepší herec v hlavnej úlohe: Anthony Hopkins - The Father

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Frances McDormand - Krajina Nomádov

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Yuh-Jung Youn - Minari

Pôvodná hudba: Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross - Duša

Kasting: Lucy Pardee - Rocks

Kamera: Joshua James Richards - Krajina Nomádov

Strih: Mikkel EG Nielsen - Sound of Metal

Výprava: Donald Graham Burt, Jan Pascale - Mank

Kostýmy: Ann Roth - Ma Rainey - matka blues

Masky: Matiki Anoff, Larry M Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal - Ma Rainey - matka blues

Zvuk: Sound of Metal - Jamie Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michelle Couttolenc

Špeciálne vizuálne efekty: Tenet - Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley

Britský krátky animovaný film: The Owl and the Pussycat - Mole Hill, Laura Duncalf

Britský krátky film: The Present - Farah Nabulsi

Ee Rising Star Award (v tejto kategórii hlasuje verejnosť): Bukky Bakray





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Víkendové udeľovanie cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) ovládla dráma Krajina Nomádov. Snímka o žene žijúcej v dodávke na americkom Západe si vyslúžila štyri trofeje vrátane tej pre najlepší film, informuje spravodajský portál BBC.Prestížne britské filmové ocenenia získali aj predstaviteľka hlavnej hrdinky Frances McDormand a režisérka filmu Chloé Zhao , ktorá je len druhou ženou - víťazkou režisérskej ceny a zároveň prvou nebeloškou, ktorá ju dostala.Za najlepší britský film akademici vyhlásili feministický triler o pomste Nádejná mladá žena režisérky a scenáristky Emerald Fennell, ktorá dostala cenu za najlepší pôvodný scenár. Najlepším filmom v inom ako anglickom jazyku sa stala dánska dráma Chľast.V hlavnej mužskej hereckej kategórii zvíťazil Anthony Hopkins za stvárnenie titulnej postavy v dráme The Father, ktorá vyhrala aj v kategórii adaptovaný scenár. Trofej pre najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe si vyslúžil Daniel Kaluuya za účinkovanie v životopisnej snímke Judas and the Black Messiah. V rovnakej ženskej kategórii triumfovala Juhokórejčanka Youn Yuh-jung za stvárnenie starej mamy v dráme Minari.V kategórii dokumentárnych filmov zvíťazila snímka Moja učiteľka chobotnica a cenu pre najlepší animovaný film získala Duša. V kategórii Rising Star zvíťazila Bukky Bakray. Počas ceremoniálu odovzdali aj dve špeciálne ceny - Ang Lee získal BAFTA Fellowship a Noel Clarke dostal trofej za výnimočný prínos.Galavečer 74. ročníka udeľovania cien BAFTA sa síce konal v londýnskej Royal Albert Hall, ale vzhľadom na pandémiu koronavírusu v obmedzenej forme a o dva mesiace neskôr, ako bol pôvodný plán. Nikto z nominovaných sa na udeľovaní nezúčastnil osobne a väčšina víťazov sa za ceny poďakovala na diaľku prostredníctvom videa.Podujatie sa začalo poctou zosnulému princovi Filipovi . Vojvoda z Edinburghu bol v rokoch 1959 - 1966 prvý predseda BAFTA.