Créme de la Créme začína komédia o boji proti technologickým gigantom

Najnovšou komédiou Delete History od režisérskeho tandemu Benoit Delépine a Gustav Kervern štartuje v pondelok 7. ročník prehliadky Créme de la Créme. Týždeň francúzskeho filmu, ktorý organizuje Film Europe s Francúzskym inštitútom, ponúkne do nedele 18. apríla vo virtuálnej kinosále Edisonline aj sprievodné podujatia.





Otvárací film online prehliadky Delete History získal strieborného medveďa 70. ročníka filmového festivalu v Berlíne. "Ponúka satirický pohľad na to, ako sa stredná generácia vyrovnáva s výdobytkami moderného sveta. Marie môže z dôvodu uniknutej 'sex-tape' stratiť rešpekt svojho syna, Bertrandova dcéra je obeťou online šikany a Christine, ktorej hodnotenie na Uberi odmieta narásť, má problém so závislosťou od seriálov. S pomocou skutočného hekera sa odhodlajú bojovať s mocnými veternými mlynmi súčasného života," priblížil Suchitra komédiu o boji proti technologickým gigantom.Milovníkov romantiky a kriminálnych príbehov môže osloviť snímka režisérky Nicole Garcia Milenci. Jej hlavnými protagonistami sú Lisa a Simon, nerozlučná dvojica, ktorej milostná idylka na hranici zákona sa náhle skončí. "Po troch rokoch Lisa s manželom Léom náhodne stretáva Simona na dovolenke v luxusnom rezorte. Lisa pred manželom zatají svojho ex a začne žiť dvojitý život, v ktorom si vyberá medzi luxusom a pohodlím a vášňou a neistotou," dodal Suchitra k snímke, ktorá prináša moderný pohľad na tému milostného trojuholníka s pravidlami filmu noir.Prehliadka prináša aj snímku Teddy, vtipný horor o mladom vlkolakovi, ktorý nakrútili režiséri (dvojčatá) Lucovic a Zoran Boukherma. Svojráznym historickým filmom Johanka z Arku od režiséra Bruna Dumonta si podujatie pripomenie aj neslávne výročie - 590 rokov od upálenia Johanky z Arku. "Snímka zobrazuje moment, keď Johanka predstúpi pred cirkevný súd v meste Rouen. Proces vedie Pierre Cauchon, ktorý sa usiluje zbaviť ju všetkej dôveryhodnosti," avizujú organizátori Créme de la Créme snímku, ktorú "definuje civilnosť, minimalizmus a dychberúci herecký výkon mladučkej vychádzajúcej hviezdy Lise Leplat Prudhomme v úlohe Johanky".Kompletný program 7. ročníka prehliadky je dostupný na www.cdlc.sk.