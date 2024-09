Úder v Gaze zasiahol vysídlených Palestínčanov, v stanoch boli zabité celé rodiny

Najmenej 40 ľudí zomrelo, keď Izrael zaútočil na stanový tábor s vysídlenými Palestínčanmi v Pásme Gazy . Uviedli to palestínski predstavitelia, podľa ktorých si úder vyžiadal aj 60 zranených. Je to jeden z najsmrteľnejších útokov na al-Mawásí, ktoré Izrael designoval ako humanitárnu zónu.Civilná obrana v Pásme Gazy uviedla, že po nálete našli 40 tiel a stále hľadajú ľudí. Podľa nej boli v stanoch zabité celé rodiny.Kameraman agentúry Associated Press videl na mieste udalosti tri veľké krátery, kde záchranári a vysídlení ľudia preosievali piesok a sutiny so záhradným náradím a holými rukami, pričom z piesku vytiahli časti tiel.Izraelská armáda tvrdí, že útočila na militantov hnutia Hamas, ktorí tam pôsobili vo veliteľskom a kontrolnom centre. Uviedla, že jej sily použili presnú muníciu, letecký dohľad a iné prostriedky, aby zabránili civilným obetiam. Izrael tvrdí, že sa snaží vyhnúť civilným obetiam a viní z nich Hamas, ktorý podľa neho často operuje v obytných oblastiach a pri civilných cieľoch.Hamas vydal po útoku vlastné stanovisko a poprel, že by v oblasti mal militantov. Ani on, ani Izrael neposkytli pre svoje tvrdenia dôkazy.