Udržateľné riadenie potrebujú nielen súkromné firmy, ale aj štát, upozorňujú kontrolóri

19.7.2024 (SITA.sk) - Audit účtovných a finančných tokov by nemal podstupovať len súkromný sektor. Aj verejné inštitúcie by mali mať nastavené svoje financovanie, rozvoj a modernizáciu tak, aby boli prepojené na princípy udržateľnosti ESG Tie boli pôvodne modelované pre privátnu sféru, rovnaké podmienky sa však budú nastavovať aj pre štátne inštitúcie a verejné korporácie, akými sú napríklad štátne železničné spoločnosti či Slovenské elektrárne . Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR Ten v tejto súvislosti organizuje v Bratislave začiatkom septembra aj prvú medzinárodnú konferenciu zameranú na zavedenie ESG. Diskutovať sa bude o skúsenostiach, úskaliach a výzvach, ktoré prináša táto povinnosť pre podniky a organizácie.Podľa NKÚ pôjde o jedinečnú príležitosť získať ucelený obraz o dôležitosti a výzvach spojených s povinným informovaním o udržateľnosti v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve a štatutárnom audite. Odborníci zo štátnej správy ako aj z podnikov prinesú svoje pohľady na legislatívne rámce a prax v oblasti ESG.Pre národných kontrolórov je téma udržateľnosti zásadná a obsahovo blízka.„Preto chceme spolu s Ministerstvom financií SR Slovenskou komorou audítorov vytvoriť platformu na zdieľanie príkladov dobrej praxe a výmenu informácií. Princípy uplatňované v rámci ESG by mohli byť aj jedným z pilierov pre zúčtovanie finančnej pomoci v rámci európskych projektov,“ uviedla podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová Zodpovedné podnikanie, ktoré zahŕňa ESG faktory, prispieva k vytváraniu hodnoty pre všetkých zainteresovaných, od zamestnancov a zákazníkov po komunitu a životné prostredie. Tento prístup pomáha zabezpečiť, že ekonomický rast je inkluzívny, spravodlivý a udržateľný, čo je kľúčové pre budovanie lepšej budúcnosti.Environmentálne, sociálne a riadiace aspekty predstavujú súbor kritérií, ktoré hodnotia, ako spoločnosti a organizácie prispievajú k udržateľnosti a zodpovednosti v rámci svojich operácií.Environmentálne faktory sa zameriavajú na vplyv na životné prostredie. Patria sem aspekty ako napríklad spotreba energie, emisie skleníkových plynov či hospodárenie s vodou a odpadmi.Sociálne faktory sa sústreďujú na vplyv organizácie na spoločnosť a jej zamestnancov. Zahŕňajú otázky ako pracovné podmienky, ľudské práva, rovnosť príležitostí alebo zdravie a bezpečnosť.Riadiace faktory sa týkajú spôsobu, akým je organizácia riadená. Patria sem práva akcionárov, protikorupčné opatrenia či etické správanie.