Poslanca SNS Ľuptáka napadli, polícia začala trestné stíhanie

19.7.2024 (SITA.sk) -Strana Národná Koalícia/Nezávislí Kandidáti informovala, že v štvrtkových poobedňajších hodinách bol fyzicky napadnutý jej člen a poslanec Národnej rady SR Pavel Ľupták . Do parlamentu sa dostal na kandidátke Slovenskej národnej strany . K útoku prišlo na jeho pozemku pri dome. Rozsah zranení strana oznámi až po ošetrení.„V sobotu bola naplánovaná akcia - debata s občanmi v Humennom, kde mal vystúpiť a ktorú sme museli zrušiť. Politická polarizácia, extrémizmus a nenávisť, ktoré sa tu šírili posledné roky, sa stali bežnou súčasťou verejného diskurzu. Nenávisť a strach sú systematicky využívané na manipuláciu masy, čo vedie k radikalizácii a sociálnemu rozkladu. Je dôležité, aby sme si uvedomili, kam smerujeme, a začali sa sústreďovať na to, čo nás spája, nie na to, čo nás rozdeľuje. Násilie ostane vždy násilím, a to bez ohľadu na to, aký bol motív,“ uviedol tajomník strany Dušan Striž.Polícia v súvislosti s napadnutím poslanca Ľuptáka začala trestné stíhanie za prečin porušovania domovej slobody a ublíženia na zdraví.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková , polícia po skutku zadržala podozrivú osobu a umiestnila ju v cele policajného zaistenia. „V súčasnosti vykonávame procesné úkony a bližšie informácie poskytneme, keď to situácia dovolí," informovala.