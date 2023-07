ÚDZS skontroluje poskytnutie zdravotnej starostlivosti zadržanému za vraždu Andrey v Dubnici

Starostlivosť o duševné zdravie

Skúsenosti peer pracovníkov

27.7.2023 (SITA.sk) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) z vlastnej iniciatívy skontroluje poskytnutie zdravotnej starostlivosti Jánovi M., ktorý je zadržaný pre dôvodné podozrenie z vraždy Andrey B. v Dubnici nad Váhom. ÚDZS o tom informoval v tlačovej správe s tým, že dohľad vykoná pobočka úradu v Banskej Bystrici.Podrobné preskúmanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti viacerými subjektami je podľa úradu dôležité pre zodpovedanie otázky, či zdravotný stav Jána M. umožňoval jeho prepustenie do ambulantnej liečby."Jeho poznanie, žiaľ, už nemôže navrátiť život Andrey B., ale môže napomôcť pri prijímaní opatrení zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i polície, aby sa predišlo podobným tragédiám," vysvetlil úrad.Na preskúmanie psychiatrických záznamov Jána M. a ukončenie výkonu dohľadu má úrad deväť mesiacov, ktoré predsedníčka úradu môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť ešte o ďalšie tri mesiace. Úrad sa bude zaujímať aj o to, ako sa dá systém starostlivosti o duševné zdravie zlepšiť.Nádej vidí práve v pláne obnovy, pretože sa v ňom ráta s vybudovaním komunitných centier, so zvýšením poštu kvalifikovaných pracovníkov, ako aj so skrátením čakacích lehôt na poskytnutie odbornej starostlivosti o duševné zdravie.Výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský uviedol, že prípad je dôkazom nedostatočnosti kapacity existujúceho systému starostlivosti o duševné zdravie a tiež nevhodnej a zastaranej štruktúry samotných služieb, ktoré nerieši ani plán obnovy."Takzvaní peer pracovníci, teda ľudia so zažitou skúsenosťou, ktorí majú sprevádzať človeka medzi zdravotníckymi zariadeniami a bežným životom, ďalej komunitné služby vrátane vzdelávania v rámci škôl a akadémií zotavenia, sú nevyhnutnou súčasťou modernej zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie," doplnil Vršanský s tým, že takýto systém vzniká ťažko, pretože nie je podporovaný štátom."Nemám akúkoľvek pochybnosť o tom, že funkčné služby tohto typu by pomohli významne znížiť riziko takých tragických udalostí, aká sa stala v Dubnici," uzavrel Vršanský.Úkladná vražda sa stala 29. júna v ranných hodinách pri novej cyklotrase v záhradkárskej oblasti Lieskovec v Dubnici nad Váhom. Obeťou je 39-ročná Andrea B. z Novej Dubnice, ktorá na mieste podľahla početným sečným zraneniam. 36-ročného páchateľa bezprostredne po čine zadržala polícia.