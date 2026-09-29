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29. septembra 2026
Koľko zarábajú hokejisti na Slovensku? Legionári majú vyššie platy ako domáci hráči – PREHĽAD
Najlepšie zarábajúcim hráčom na Slovensku je útočník Slovana Bratislava Samuel Takáč, ktorého odhadovaný plat je na úrovni 127-tisíc eur za jediný ročník. Platy futbalistov sú pomerne známou ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Najlepšie zarábajúcim hráčom na Slovensku je útočník Slovana Bratislava Samuel Takáč, ktorého odhadovaný plat je na úrovni 127-tisíc eur za jediný ročník.
Platy futbalistov sú pomerne známou záležitosťou aj pre fanúšikov, v hokeji je to iné. Väčšinou, ak vôbec, sú zdieľané platy za jednu či viacero sezón.
Ostatné roky sa Slovensko stalo útočiskom aj pre kvalitnejších zahraničných hráčov. Ruka v ruke v tom idú financie, respektíve výplaty.
Obraz sa zmenil, krajina spod Tatier sa postupne dostáva nahor a najvyššia hokejová súťaž Tipsport extralige môže sčasti konkurovať tým najlepším v Európe.
"Celkový obraz extraligy sa z ekonomického hľadiska za posledných päť rokov výrazne zmenil. Najmä pre zahraničných hráčov išli platy výrazne hore. Keď som bol manažérom v Michalovciach v sezóne 2021/22, náš najlepšie platený import zarábal 65-tisíc eur na sezónu a najdrahší Slovák bral 50-tisíc, druhý najlepšie platený mal 42-tisíc. Dnes je suma 45- až 50-tisíc priemer pre Slovákov a až 60-tisíc pre legionárov," uviedol fínsky funckionár Elmo Aittola, ktorý na Slovensku pôsobil okrem Michaloviec aj v Spišskej Novej Vsi.
V prepočte na počet mesiacov počas roka, keď sa hokej hrá, tak to vychádza niečo okolo 5 500 až 6 500 eur za jediný mesiac.
"V minulosti zaostávala slovenská extraliga výrazne za väčšinou európskych líg. Dnes sú už platové podmienky na Slovensku porovnateľné alebo dokonca lepšie ako vo väčšine nemeckých klubov. To zapríčinilo, že na Slovensko prichádzajú kvalitnejší hráči ako v predošlých rokoch," prezradil pre portál sportweb.sk.
Na Slovensku sú nižšie dane v porovnaní s krajinami, kde je vyššia životná úroveň. "Zjednodušene, ak platíte na sezónu hráčovi 100-tisíc eur na Slovensku v čistom, tak s daňami je to okolo-120 tisíc eur. V Nemecku, Fínsku či Švédsku sa suma blíži k 200-tisíc eurám, keď zarátame dane a odvody," priblížil Aittola.
Imidž Tipsport extraligy však podľa neho zhadzujú niektoré kluby, kde hráčom meškajú výplaty, a zároveň menia legionárov ako na bežiacom páse.
"V minulej sezóne sme videli, že niektoré tímy menili hráčov takmer každý víkend. Bolo až nechutné čítať vyjadrenia majiteľov alebo manažérov o tom, ako sa neustále vyhovárajú a sťažujú. Pritom namiesto hráčov by si zaslúžili vyhadzov práve oni," skonštatoval fínsky funkcionár.
Koľko v súčasnosti zarába najlepšie platený hráč v extralige? "Podľa mojich informácií má najlepšie platený hráč na Slovensku 150-tisíc eur na sezónu. To je obrovská suma." Mesačne je to okolo 16 600 eur.
Podľa špecializovaného portálu je najlepšie zarábajúcim hráčom na Slovensku útočník Slovana Bratislava Samuel Takáč, ktorého odhadovaný plat je na úrovni 127-tisíc eur za jediný ročník.
"Imidž extraligy dopláca na majiteľov a manažérov, ktorí nerešpektujú vlastný podpis. Robia Slovensku zlé meno. Miroslav Šatan a spol. by sa mali na to pozrieť, pretože je to jedna z vecí, ktoré najviac škodia slovenskému hokeju," dodal Aittola na margo počtu transferov importov.
Zdroj: SITA.sk - Koľko zarábajú hokejisti na Slovensku? Legionári majú vyššie platy ako domáci hráči – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.
Platy futbalistov sú pomerne známou záležitosťou aj pre fanúšikov, v hokeji je to iné. Väčšinou, ak vôbec, sú zdieľané platy za jednu či viacero sezón.
Ostatné roky sa Slovensko stalo útočiskom aj pre kvalitnejších zahraničných hráčov. Ruka v ruke v tom idú financie, respektíve výplaty.
Obraz sa zmenil, krajina spod Tatier sa postupne dostáva nahor a najvyššia hokejová súťaž Tipsport extralige môže sčasti konkurovať tým najlepším v Európe.
Zlepšené podmienky
"Celkový obraz extraligy sa z ekonomického hľadiska za posledných päť rokov výrazne zmenil. Najmä pre zahraničných hráčov išli platy výrazne hore. Keď som bol manažérom v Michalovciach v sezóne 2021/22, náš najlepšie platený import zarábal 65-tisíc eur na sezónu a najdrahší Slovák bral 50-tisíc, druhý najlepšie platený mal 42-tisíc. Dnes je suma 45- až 50-tisíc priemer pre Slovákov a až 60-tisíc pre legionárov," uviedol fínsky funckionár Elmo Aittola, ktorý na Slovensku pôsobil okrem Michaloviec aj v Spišskej Novej Vsi.
V prepočte na počet mesiacov počas roka, keď sa hokej hrá, tak to vychádza niečo okolo 5 500 až 6 500 eur za jediný mesiac.
"V minulosti zaostávala slovenská extraliga výrazne za väčšinou európskych líg. Dnes sú už platové podmienky na Slovensku porovnateľné alebo dokonca lepšie ako vo väčšine nemeckých klubov. To zapríčinilo, že na Slovensko prichádzajú kvalitnejší hráči ako v predošlých rokoch," prezradil pre portál sportweb.sk.
Kazia imidž
Na Slovensku sú nižšie dane v porovnaní s krajinami, kde je vyššia životná úroveň. "Zjednodušene, ak platíte na sezónu hráčovi 100-tisíc eur na Slovensku v čistom, tak s daňami je to okolo-120 tisíc eur. V Nemecku, Fínsku či Švédsku sa suma blíži k 200-tisíc eurám, keď zarátame dane a odvody," priblížil Aittola.
Imidž Tipsport extraligy však podľa neho zhadzujú niektoré kluby, kde hráčom meškajú výplaty, a zároveň menia legionárov ako na bežiacom páse.
"V minulej sezóne sme videli, že niektoré tímy menili hráčov takmer každý víkend. Bolo až nechutné čítať vyjadrenia majiteľov alebo manažérov o tom, ako sa neustále vyhovárajú a sťažujú. Pritom namiesto hráčov by si zaslúžili vyhadzov práve oni," skonštatoval fínsky funkcionár.
Takáč zarába najviac
Koľko v súčasnosti zarába najlepšie platený hráč v extralige? "Podľa mojich informácií má najlepšie platený hráč na Slovensku 150-tisíc eur na sezónu. To je obrovská suma." Mesačne je to okolo 16 600 eur.
Podľa špecializovaného portálu je najlepšie zarábajúcim hráčom na Slovensku útočník Slovana Bratislava Samuel Takáč, ktorého odhadovaný plat je na úrovni 127-tisíc eur za jediný ročník.
"Imidž extraligy dopláca na majiteľov a manažérov, ktorí nerešpektujú vlastný podpis. Robia Slovensku zlé meno. Miroslav Šatan a spol. by sa mali na to pozrieť, pretože je to jedna z vecí, ktoré najviac škodia slovenskému hokeju," dodal Aittola na margo počtu transferov importov.
Zdroj: SITA.sk - Koľko zarábajú hokejisti na Slovensku? Legionári majú vyššie platy ako domáci hráči – PREHĽAD © SITA Všetky práva vyhradené.
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