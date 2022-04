UEFA rozdelila peniaze pre kluby za uvoľňovanie hráčov do národných tímov, najviac dostala Chelsea

Anglické kluby brali najviac

Peniaze dostane aj Sereď

9.4.2022 (Webnoviny.sk) - Sumu až 5,1 milióna eur dostal anglický futbalový klub FC Chelsea z Londýna za uvoľňovanie hráčov pre potreby národných tímov. Európska futbalová únia (UEFA) o tom informovala na svojom webe, keď zverejnila zoznam klubov a pripomenula, že ide o prerozdelenie zisku za ostatné majstrovstvá Európy, ktoré sa konali v roku 2021.Jednotlivé európske kluby dostali spolu sumu 200 450 000 eur. Každý tím dostal financie za svojich hráčov na základe počtu dní v reprezentáciách v súvislosti s minuloročným Eurom, do čoho sa rátal záverečný turnaj ME, kvalifikácie aj zápasy Ligy národov od roku 2018.Za rekordérom v tomto smere, ktorým je spomenutý londýnsky klub, nasleduje ďalší anglický zástupca Manchester City so sumou 4,5 milióna eur. V celoeurópskom rebríčku je tretí taliansky Juventus Turín s kompenzáciou 3,8 milióna eur.Zaujímavosťou je, že talianska Atalanta Bergamo dostala viac ako 2,9 milióna eur a predčila španielsky tím FC Barcelona (cca 2,85 milióna eur). Iný španielsky klub Real Madrid dostal približne 2,23 milióna eur.A keďže sa na ME dostali Ukrajinci do štvrťfinále, Dynamo Kyjev získalo až 2,52 milióna eur. Len anglické kluby si rozdelili približne 47 miliónov eur. Tímy z Nemecka dostali spolu približne 27,78 milióna eur, o čosi menej talianske družstvá (27,5 milióna).Naprieč 55 členskými štátmi UEFA dostalo prostriedky spolu 697 klubov a nechýbali medzi nimi ani slovenskí zástupcovia. Pod Tatry putovalo spolu 667 630 eur, pričom až 246-tisíc získal Slovan Bratislava Suma približne 151-tisíc putuje do Dunajskej Stredy, MFK Ružomberok dostal MFK Ružomberok a UEFA "vyplatila" aj Spartak Trnava (89-tisíc), MŠK Žilina (45-tisíc) a ŠKF Sereď (21-tisíc).Medzičasom UEFA schválila už aj to, že v súvislosti s ME 2024 v Nemecku bude na takúto kompenzáciu k dispozícii balík až 240 miliónov eur, z čoho bude 140 miliónov určených len pre Euro 2024 a suma 100 miliónov eur pre kvalifikáciu a dva ročníky Ligy národov.