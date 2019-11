UEFA sa neobáva o slabú návštevnosť na zápasoch v Baku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 30. novembra (TASR) - Hoci reprezentačné výbery niektorých hostiteľských krajín EURO 2020 budú na šampionáte chýbať, Európska futbalová únia nemá obavy, že by zápasy v daných mestách neboli pre fanúšikov dostatočne atraktívne. Predstavitelia UEFA sú presvedčení, že sa aj v týchto krajinách štadióny zaplnia.uviedol podľa agentúry DPA zástupca generálneho sekretára UEFA Giorgio Marchetti pred sobotňajším žrebom finálového turnaja EURO 2020 v Bukurešti.Zatiaľ jedinou krajinou, ktorá hostí EURO a nekvalifikovala sa na šampionát, je Azerbajdžan. Jeho metropola Baku privíta tri zápasy A-skupiny a jeden štvrťfinálový duel. K nej pribudne Bukurešť, respektíve Budapešť, keďže iba jeden z dvojice Rumunsko - Maďarsko postúpi z A-divízie marcovej play off Ligy národov.Ďalším takýmto hostiteľským mestom je Dublin, Írom sa budú snažiť prekaziť účasť v B-divízii play off LN Slováci. Chýbať na EURO môžu aj Škóti, ak zlyhajú v C-divízii. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti mal byť sobotňajší žreb podľa Marchettiho "odlišný od tých v minulosti, keďže aj finálový turnaj ME sa od tých minulých bude líšiť".