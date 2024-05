UEFA schválila úpravu pravidiel, podľa trénerov návrat k tradičnej 23-člennej nominácii je krokom späť

Vysoký počet zranených futbalistov

Zníženie dennej sadzby





Futbalové ME sa v Nemecku uskutočnia do 14. júna do 14. júla a ich súčasťou budú aj slovenskí reprezentanti. Predstavia sa v základnej E-skupine a ich súpermi budú Belgičania, Ukrajinci a Rumuni.





4.5.2024 (SITA.sk) - Reprezentační tréneri môžu napokon na tohtoročné majstrovstvá Európy v Nemecku povolať až 26 hráčov. Európska futbalová únia (UEFA) v piatok schválila úpravu pravidiel, ktoré pôvodne počítali s nanajvýš 23-člennými súpiskami.Na predchádzajúcom Eure aj predvlaňajšom svetovom šampionáte v Katare mohli jednotlivé národné tímy vziať na turnaj až 26 futbalistov.Podľa trénerov reprezentačných výberov bol však návrat k tradičnej 23-člennej nominácii krokom späť vzhľadom na vysoký počet zranení u futbalistov. Najhlasnejšie sa voči zoštíhleniu kádrov účastníkov ME nedávno vyjadrili holandský kouč Ronald Koeman či kormidelník anglického výberu Gareth Southgate „Zvýšenie nepredstavuje povinnosť pre zúčastnené národné asociácie,“ uviedla UEFA vo vyhlásení. Pridaním ďalších 72 miest na súpisky by sa zároveň mala znížiť denná sadzba, ktorú UEFA vypláca klubom za uvoľnenie ich hráčov pre potreby reprezentácií na ME 2024.UEFA sa dohodla s Európskou asociáciou klubov (ECA) , že vyčlení 140 miliónov eur z celkových príjmov z turnaja, ktoré sa rozdelia medzi kluby, ktorých hráči sú vybraní na finálový turnaj.Ďalších 100 miliónov eur bolo pridelených klubom, ktorých hráči boli vybraní na kvalifikačné zápasy na Euro 2024 a zápasy Ligy národov