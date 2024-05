Tatar si z duelu proti Poliakom odniesol pozitíva, podľa Hrivíka pred MS ešte treba vyladiť niektoré hluché miesta (video)

Pozitívny začiatok zápasu

Hluché miesta

4.5.2024 (SITA.sk) - Útočník slovenskej hokejovej reprezentácie Tomáš Tatar sa v piatkovom medzištátnom prípravnom stretnutí proti Poliakom (6:1) v Žiline cítil na ľade dobre. Po príchode zo zámoria očakával, že to bude omnoho horšie.„Čakal som, že budem kondične viac trpieť. Necítil som sa zle, tie nohy 'išli'. Celkovo to bol veľmi dobrý výkon mužstva, splnili sme to, čo sme mali, nacvičili sme si veci a odvážame si víťazstvo,“ uviedol Tatar podľa webu hockeyslovakia.sk.Tím trénera Craiga Ramsayho položil základy triumfu nad poľským súperom na začiatku úvodnej tretiny, keď už v 6. minúte viedol 3:0.„Pozitívny bol začiatok zápasu. Vhupli sme do toho a proti mužstvám ako Poľsko je takéto niečo potrebné, inak sa v zápase môžete trápiť. Toto bolo veľké pozitívum. Po prvej tretine to bolo trošku kostrbaté s tým ľadom, čiže bolo zložitejšie tvoriť akcie, ale po výsledku 6:1 môžeme byť spokojní,“ dodal 33-ročný rodák z Ilavy.Aj ďalší útočník Marek Hrivík priznal, že podmienky na ľade od druhej tretiny neboli ideálne.„Obe mužstvá to však mali rovnaké. Snažili sme sa niečo nacvičiť, presilovky, systémové veci... Myslím si, že niečo z toho sme splnili. Možno sme občas mali nejaké hluché miesta, čomu sa na MS musíme vyvarovať. Máme však ešte jeden prípravný zápas, aby sme to vyladili,“ poznamenal Hrivík, ktorý sa proti Poliakom prezentoval bilanciou 1+2.Pred odchodom na MS do Česka (10. - 26. mája) čaká na slovenské družstvo už len generálka, ktorú absolvujú v utorok 7. mája v Bratislave proti Američanom. Na svetovom šampionáte sa slovenskí hráči predstavia v základnej B-skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.