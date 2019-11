UEFA začala disciplinárne konanie proti Rumunsku za rasizmus

Európska futbalová únia (UEFA) potrestala Rumunsko za rasistické pokriky a transparenty, ktorými sa jeho fanúšikovia negatívne zviditeľnili počas zápasu Ligy národov proti Srbsku (0:0). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nyon 21. novembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) otvorila disciplinárne konanie proti Rumunsku za rasizmus. Vyšetrovanie sa týka incidentu v piatkovom stretnutí kvalifikácie EURO 2020 so Švédskom v Bukurešti. Domáci fanúšikovia rasisticky urážali hosťujúceho Švéda Alexandra Isaka.Štadión v Bukurešti bude dejiskom štyroch zápasov budúcoročných ME. Rumuni zároveň čelia vyšetrovaniu v inom prípade za nedovolené transparenty a pokriky. Hrozí im tvrdý postih, keďže sú v skúšobnej dobe za predchádzajúce správanie fanúšikov. V októbrovom kvalifikačnom zápase proti Nórsku boli na tribúnach iba deti a podobný trest im hrozí aj v marcovom play off Ligy národov. Informovala o tom agentúra AP.