V Tokiu na OH nebudú pôsobiť rozhodcovia z Ria de Janeiro 2016

Tokio 21. novembra (TASR) - Na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu sa nezúčastní ani jeden rozhodca z predchádzajúcich OH v Riu de Janeiru. Rozhodla o tom špeciálna komisia Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorá dočasne prebrala správu Medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA).Olympijský turnaj v boxe v Riu poznačili viaceré kontroverzné rozhodnutia, dokonca niekoľko z nich muselo opustiť podujatie už v jeho priebehu. MOV pristúpil k vyradeniu 36 arbitrov napriek vyšetrovaniu AIBA, ktoré v roku 2017 nezistilo žiadne nezrovnalosti. MOV nominuje ringových i bodujúcich arbitrov do Tokia na základe nezávislých posudkov. "," citoval web BBC stanovisko predsedu Morinariho Watanebeho. Ďalším z opatrení bude zverejňovanie bodovania po každom kole aj na konci zápasov na obrazovke. S týmto sa začne už na kvalifikačných súťažiach.MOV prevzal záštitu nad boxerskými zápoleniami pod piatimi kruhmi v auguste po tom, ako o toto právo v júni prišla AIBA. Vyšetrovacia komisia MOV odhalila nezrovnalosti vo vedení a financovaní AIBA, amatérsky box navyše dlhodobo čelí podozreniam z ovplyvňovania rozhodcovských verdiktov.Na OH 2020 sa bude súťažiť vo ôsmich mužských a piatich ženských hmotnostných kategóriách. Informovala o tom agentúra AP.