UFC 253 v Abú Zabí: Klein v premiérie v UFC knockoutoval Younga za minútu a 16 sekúnd - video

Slovenský bojovník Ľudovít Klein triumfoval vo svojej premiére v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení. Na podujatí UFC 253 v Abú Zabí v nedeľu ráno zdolal Novozélanďana Shanea Younga v perovej divízii KO po minúte a 16 sekundách.



Dvadsaťpäťročný Klein na začiatku súboja súpera najprv prečítal a potom ho po sérii úderov kopom na hlavu dostal na zem. Hneď v prvom zápase tohto rangu tak oslávil víťazstvo. Slovák síce pred ním nesplnil hmotnostný limit, keď ho na oficiálnom vážení prekročil o 1,8 kg, o debut ale neprišiel. Musel sa však vzdať podielu zo svojho zárobku, jeho súper súhlasil so stretnutím mimo váhového limitu, v tzv. "catchweight". "Je to skvelý pocit, najlepší v mojom živote. Som neskutočne šťastný," povedal slovenský bojovník po zápase.



Klein si v profesionálnej kariére pripísal sedemnásť triumfov a dve prehry. Víťaznú sériu ťahá od novembra 2017, odkedy dosiahol osem úspechov za sebou. O dva roky starší Novozélanďan má profesionálnu bilanciu 13-5, v UFC sa po prehre s úradujúcim šampiónom perovej váhy Alexandrom Volkanovským radoval dvakrát za sebou, teraz ho pokoril Klein.



V ďalších zápasoch obhájil titul v kategórii do 84 kg Nigérijčan Israel Adesanya. V dueli v strednej váhe knokautoval Brazílčana Paula Costu v druhom kole. Nový šampión sa zrodil v poloťažkej váhe do 93 kg. Poliak Jan Blachowicz ukončil zápas predčasne v súboji s Američanom Dominickom Reyesom. Pred koncom druhej päťminútovky zasadil súperovi rozhodujúci úder, ktorým favorizovaného rivala zrazil na zem.