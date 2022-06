Uhlerová vyzýva vládu na väčšiu pomoc osamelým matkám, mnohé zarábajú v hrubom do 650 eur

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Osamelé matky s deťmi na Slovensku patria medzi najzraniteľnejšie a najohrozenejšie skupiny. Na utorkovej tlačovej besede to uviedla viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová Upozornila na to, že len s matkou v súčasnosti žije takmer pol milióna detí. „Je nevyhnutné, aby sa pomoc vlády zamerala na tieto skupiny," povedala.Ženy podľa Uhlerovej najčastejšie zarábajú v hrubom do 650 eur alebo od 650 eur do 1 100 eur. Ide o mzdové pásma s prevahou žien. Nižšie mzdy pre ženy sú podľa viceprezidentky KOZ cenou za materstvo a starostlivosť o rodinu. Ženy pritom vykonávajú aj neplatenú domácku prácu.Viceprezidentka KOZ upozornila na to, že v niektorých krajinách sa mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami riešia aj legislatívne. Ako príklad uviedla Švajčiarsko, ktoré zákonom stanovuje najviac 5-percentný rozdiel medzi mzdou muža a ženy.„Ak sa táto hranica prekročí, zamestnávateľ sa nemôže uchádzať o verejné zákazky," povedala. Predsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku Valéria Pokorná poukázala na to, že nízka mzda u ženy generuje pri odchode na penziu jej nízky dôchodok.