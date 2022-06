Samospráva nemá peniaze na obnovu domova dôchodcov po požiari, časť klientov skončí v iných zariadeniach

Do domova sa nevrátia všetci

Samospráve chýba viac ako milión eur

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - V Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi pokračujú ďalšie opravné práce po marcovom požiari. Doteraz sa do jeho priestorov vrátilo približne 70 zo 190 klientov. Do konca mesiaca by ich malo byť dokopy 150.Podľa primátora mesta Pavla Bečarika však možnosť vrátiť sa, nebudú mať všetci. Ako vysvetlil pre agentúru SITA, samospráve chýbajú financie na obnovu vrchného poschodia, ktoré počas požiaru úplne vyhorelo. Nachádzalo sa na ňom 43 izieb.Momentálne sa v Domove dôchodcov maľuje. Voda, ktorá síce uhasila požiar, totiž napáchala škody na stenách. „Snažíme sa každý týždeň upraviť jedno poschodie, chceli by sme to dokončiť najneskôr pred koncom júna,“ uviedol primátor.Kým niekoľko desiatok seniorov sa už do domova vrátilo, zvyšní ešte ostávajú v Školiacom stredisku v mestskej časti Predná Huta, iní sú doma.„Z tých, ktorých sme hneď na začiatku rozmiestnili po iných sociálnych zariadeniach v rámci kraja, sa nebudú môcť vrátiť všetci. Nemáme už totiž kapacitu 190 klientov,“ skonštatoval Bečarik.Mesto podľa jeho slov plánuje verejné obstarávanie na vrchnú časť budovy, no práce sa budú týkať len strechy a opláštenia, nie výstavby izieb. „V tejto etape spravíme toto a zazimujeme to,“ dodal.Mestu chýba v rámci obnovy budovy domova viac ako jeden milión eur. „Práce zatiaľ zafinancujeme iba z toho, čo máme. Teraz použijeme približne 1,3 milióna eur, predpokladáme plnenie z likvidity poisťovne. Teda prvá časť opráv by mala stáť približne 600-tisíc eur, ostane nám 700-tisíc, ktoré pôjdu na budúci rok na vnútro budovy. Ešte budeme musieť hľadať tých približne 1,3 milióna eur,“ dodal primátor.Oheň zachvátil strechu domova dôchodcov na sídlisku Tarča 29. marca krátko po obede. V domove sa nachádzalo 190 klientov a štyri desiatky zamestnancov, pričom všetkých sa podarilo evakuovať a nikto sa nezranil. Podľa primátora bol objekt po požiari zdevastovaný na približne 30 až 40 percent.