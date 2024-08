Uhrík sa ospravedlnil lekárovi Sabakovi, jeho príspevky na sociálnej sieti vraj obsahovali nepravdivé tvrdenia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.8.2024 (SITA.sk) - Europoslanec a šéf hnutia Republika Milan Uhrík sa na svojom profile na sociálnej sieti ospravedlnil lekárovi Petrovi Sabakovi. Ako uviedol, dvoma príspevkami zverejnenými v septembri a októbri 2021 vážnym spôsobom zasiahol do práva Sabaku na ochranu osobnosti. Príspevky totiž obsahovali „nepravdivé a difamujúce tvrdenia“.V prvom príspevku Uhrík spájal fakt, že Sabaka obdržal štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana spojenú aj s finančnou odmenou s jeho podporou protipandemických opatrení.„Starí skúsení lekári, ktorí kritizujú nezmyselné vládne postupy a prihlúple Mikasove obmedzenia sú umlčiavaní, osočovaní a vyčleňovaní zo spoločnosti. A mladí šplhúni, ktorí si na Covide chcú vybudovať kariéru, a ktorí v médiách poslušne rapkajú, čo im vrchnosť povie, si prídu na desaťtisícové odmeny,“ uviedol Uhrík.V druhom príspevku Uhrík uviedol, že Sabaka, „miláčik liberálnych masmédií“ od neho požaduje sumu 28 000 eur.„Lebo som zverejnil, že v rámci vládneho ocenenia nedostal len nejaký čestný diplom, ale aj desaťtisíce eur ,do vreckaʻ. Od Milana Mazureka pýta financmajster Sabaka zase 20 000 eur, lebo Miňo ho v lete nazval ,covidovým prorokomʻ. To sú tí zvláštni prosystémoví lekári a odborníci... Koľkým ide o zdravie ľudí a koľkým ide o kariéru a o prachy?“ napísal Uhrík.